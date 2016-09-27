Развивающиеся рынки ждут годы опережающего роста

Акции на развивающихся рынках после пятилетнего падения и провала в начале года демонстрируют опережающую по сравнению с другими рынками динамику. И могут остаться лидерами в ближайшие годы, считают некоторые инвесторы.

С начала года по 26 сентября индекс MSCI Emerging Markets вырос на 14%, тогда как индекс развитых рынков MSCI – на 3,1%. Некоторые страны показали еще более впечатляющий результат: например, бразильский Bovespa взлетел на 32,9%, и в довершение к этому реал к доллару укрепился на 22,1%. Российские индексы ММВБ и РТС поднялись на 13,4% и 30,35% соответственно.

У развивающихся рынков в ближайшие пять лет есть «отличный шанс радикально обогнать» фондовый рынок в целом и рынки развитых стран, свидетельствует анализ компании Source, провайдера биржевых фондов (ETF). Из $22 млрд активов под ее управлением на развивающихся рынках вложено лишь $330 млн, потому конфликта интересов в такой оценке нет, считает Пол Джексон, начальник аналитического отдела Source. Он рассчитал для различных рынков такой показатель, как отношение капитализации к прибыли, скорректированное с учетом циклов (CAPE): он оценивает акции в сравнении с 10-летней скользящей средней их прибыли.

На конец августа CAPE для развивающихся рынков составляло 12,6 против долгосрочного среднего 20,2. CAPE для них ниже, чем для рынков других регионов, в большинстве случаев – существенно: 12,9 для Европы без Великобритании, 15,4 для самой Великобритании, 21,4 для Японии и 25,7 для США. Среднемировой показатель – 17,8.

CAPE – индикатор, отражающий динамику и потенциал акций в долгосрочной перспективе, но Джексон считает, что развивающиеся рынки и в ближайшее время ждет неплохой рост, поскольку работающие там компании стали повышать дивиденды. «Год назад дивиденды на развивающихся рынках падали в годовом сопоставлении на 20%, но теперь они растут и вскоре выйдут на положительный тренд в годовом исчислении», - сказал он Financial Times.

Джексон также полагает, что нынешняя ситуация обратна концу 2010 г., когда развивающиеся рынки были слишком дороги: тогда их CAPE составляло 24,6 против среднемирового 20,7. После этого они падали почти безостановочно в течение пяти лет, показав гораздо худшие результаты, чем развитые рынки (см. график). Теперь, несмотря на все еще невысокие цены на сырье, развивающиеся рынки могут продемонстрировать долгосрочный рост, потому что предлагают инвесторам активы, характеризующиеся хорошей стоимостью и невысокой ценой, считает Джексон: «Прибыли и дивиденды на развивающихся рынках были ужасны – частично из-за сырьевого цикла, частично – из-за рецессии в таких странах, как Россия и Бразилия. Теперь формируется импульс к росту».

Фонды, инвестирующие на развивающихся рынках в так называемые акции стоимости – недооцененные бумаги компаний с устойчиво развивающимся бизнесом и высокими дивидендами, – показывают в этом году особенно высокую динамику, пишет The Wall Street Journal. По данным Morningstar, такие фонды в 2016 г. получили 20% дохода, тогда как фонды, ориентирующиеся на акции роста (бумаги компаний, которые могут быстро расти вместе прибылями), - 15,5%. Между тем, в 2011-2015 гг. первые понесли убыток в 38%, а вторые – только в 21%, по данным MSCI.

Поскольку акции стоимости обычно растут более быстрыми темпами в период экономического подъема, их нынешняя динамика может свидетельствовать об улучшении экономической ситуации в развивающихся странах, считают некоторые аналитики. Это подтверждают данные Института международных финансов о том, что прогнозы по корпоративным прибылям после нескольких лет пересмотра в сторону понижения стали расти во многих странах, особенно в Бразилии и ЮАР. В среднем по развивающимся рынкам, в этом году прогнозы прибыли в ближайшие 12 месяцев выросли на 5%.

«После многолетних проблем прибыли в развивающихся странах начинают стабилизироваться», - говорит Марк Хефеле, директор по глобальным инвестициям UBS Wealth Management. Оживление экономик должно способствовать развороту на рынках, считает он, добавляя, что у него доля акций на развивающихся рынках сейчас превышает долю в модельном портфеле.

Одного только низкого показателя CAPE для обоснования инвестиций недостаточно, нужно учитывать и другие факторы, а также настроения на рынках, считает Том Бекет, директор по инвестициям PSigma Investment Management. Например, в Бразилии такими факторами стали трансформация политической системы, приход рыночноориентированного правительства и надежды на экономические реформы, указывает Марк Мобиус, исполнительный председатель совета директоров Templeton Emerging Markets Group. Вместе с тем, «CAPE, безусловно, говорит нам, что развивающиеся рынки дешевы как с долгосрочной точки зрения, так и по сравнению с другими рынками, так что, полагаю, здесь есть возможности» для заработка, признает Бекет (цитата по FT).