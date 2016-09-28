«Вертолеты России» регулярно размещают в Новикомбанке крупные суммы

«Вертолеты России» разместили в Новикомбанке неснижаемый остаток на 5,6 млрд руб., на 44 млн евро и $42 млн – такую информацию раскрыл банк (и он, и компания входят в госкорпорацию «Ростех»). Ставку и другие условия размещения средств он не сообщает.

Эти средства «Вертолеты России» размещают в Новикомбанке с начала сентября на срок от одного до нескольких дней, следует из сообщений банка. Его представитель называет это «эффективным размещением денежных средств в рамках постоянного действующего соглашения между Новикомбанком и «Вертолетами России».

Новикомбанк нуждается в поддержке. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил пролонгацию на 50 лет выданного банку субординированного кредита, сообщил в прошлую пятницу замминистра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев (цитаты по «Интерфаксу»). Проект распоряжения правительства, по его словам, «согласован между ведомствами и внесен в правительство, сейчас находится на проработке в правительстве». Новикомбанк получил по программе докапитализации через ОФЗ 7,2 млрд руб., банк обращался в АСВ с просьбой о пролонгации субординированного кредита, поскольку находится под санкциями.

Жесткая посадка Кредит «Трансаэро» составляет около 50% капитала первого уровня Новикомбанка, писало рейтинговое агентство Moody’s в декабре 2015 г.: если бы ему пришлось создать все резервы сразу, ему могло бы не хватить капитала. На 1 декабря капитал Новикомбанка составлял 41,2 млрд руб. На 1 сентября 2016 г. в капитале банка оставалось 36 млрд руб. ЦБ дал банкам отсрочку на год на создание резервов по кредитам «Трансаэро».

Капитал Новикомбанку нужен для создания резервов, в том числе по кредиту «Трансаэро» (см. врез). Норматив достаточности капитала Н1.0 Новикомбанка на 1 сентября составил 15,88% при минимуме 8%. В начале сентября Новикомбанк одобрил конвертацию $15 млн субординированного долга, эти средства Rutendo Trading Ltd внесет обратно в капитал в виде безвозмездной помощи. Тогда же ЦБ зарегистрировал допэмиссию Новикомбанка, в результате которой банк получит 12,8 млрд руб. В марте – апреле «Ростех» безвозмездно передал Новикомбанку 8 млрд руб. и подарил ему недвижимость в центре Москвы еще на 3 млрд руб.

Средства «Вертолетов России» размещены в Новикомбанке не в качестве элемента его поддержки, уверяют представители банка и соглашаются независимые эксперты. По их мнению, это скорее обход запрета на размещение средств гособоронзаказа на банковских депозитах.

Размещать средства гособоронзаказа на депозитах в банке нельзя, но можно хранить их на счетах, объясняет аналитик АКРА Кирилл Лукашук. О такой схеме знает и менеджер банка из топ-10. Логика государства в том, продолжает Лукашук, чтобы компании, получившие госсредства, использовали их по назначению, а не держали на депозитах, получая доход. Банк, в свою очередь, не может распоряжаться этими средствами, указывает он. Такие средства надувают баланс банка, но это очень условный пассив, для банка это скорее репутационная выгода, заключает Лукашук.

Новикомбанк реализовывал программу централизации платежей «Ростеха» на своей расчетной платформе, одновременно шел перевод средств предприятий корпорации в уполномоченные банки, в том числе дочерний Новикомбанк, рассказывает аналитик Moody’s Елена Редько. Благодаря этому остатки средств группы на счетах в банке росли в последние годы.

Представитель банка подчеркнул, что проблем с ликвидностью у Новикомбанка нет. Это так, дефицита ликвидности в банке не наблюдается, указывает Редько, отмечая, что благодаря программе докапитализации банка структурами «Ростеха» достаточность капитала восстанавливается.

С начала года по 1 сентября средства юрлиц у Новикомбанка выросли на 26% до 129 млрд руб., из них 88 млрд руб. приходится на госкомпании. А депозиты юрлиц, напротив, сократились более чем на 50% до 23 млрд руб., из них средства госкомпаний – 4,3 млрд.

Связаться с представителем «Вертолетов России» не удалось, на запрос он не ответил. В «Ростехе» от комментариев отказались.