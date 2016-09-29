ЦБ не считает раскрытие информации нарушением банковской тайны

Банки и факторинговые компании забеспокоились из-за принятых в июле поправок о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Когда они вступят в силу в октябре, банки будут обязаны раскрывать в Едином федеральном реестре (ЕФРС) сведения о выданных гарантиях и сделках факторинга. Многие испугались, что это может быть расценено как нарушение банковской тайны. Ассоциация российских банков (АРБ) и региональных банков «Россия» запросили в ЦБ разъяснений про гарантии, а Ассоциация факторинговых компаний (АФК) призвала срочно отменить поправки, а до тех пор ввести мораторий на привлечение участников рынка к административной ответственности.

Центробанк ответил АРБ: раскрывать информацию о сделках факторинга и гарантиях надо, причем без согласия клиентов – эту обязанность прямо устанавливает закон. Вопрос, предоставит ли ЦБ официальное разъяснение по поводу применения поправок, регулятор проигнорировал. Из его ответа следует, что данный вопрос находится в ведении Минэкономразвития. Ведомство свою позицию банкирам пока не сообщило, хотя ЦБ переадресовал ему письмо АРБ. В ЦБ и Минэкономразвития на запросы «Ведомостей» не ответили.

«О том, что это не является основанием для инкриминации нарушения коммерческой тайны, ЦБ свое мнение высказал», – доволен президент АРБ Гарегин Тосунян, вопрос о применении новой редакции ассоциация продолжит выяснять уже с Минэкономразвития. Без его разъяснений участники рынка не могут определить объем и формат данных, которые необходимо размещать в ЕФРС, говорит замдиректора департамента факторинговых операций банка «Открытие» Зоя Смирнова, отмечая, что после сообщения ЦБ все равно остается «ряд нерешенных вопросов».

Факторинговые компании не удовлетворены. «Надо проводить прокурорскую проверку по факту внесения неустановленными лицами поправки в законопроект», – возмущается директор АФК Дмитрий Шевченко. По его словам, ЦБ сообщил участникам рынка о намерении отменить действие поправки для лизинговой отрасли в ходе весенней сессии Госдумы. Однако факторинга отмена не коснется.

АФК попросила уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова ввести мораторий на применение поправки, обязывающей публиковать в ЕФРС сведения о договорах факторинга (письмо АФК есть в распоряжении «Ведомостей»). Данный пункт противоречит гражданскому законодательству, и коммерческие организации заведомо не способны его исполнить, поскольку нарушат права своих клиентов на защиту коммерческой, банковской и в ряде случаев государственной тайны, следует из документа.

Это, по мнению АФК, приведет к потере клиентов банками и факторинговыми компаниями. «Отказ клиентов от заключения договоров факторинга приведет к недофинансированию их бизнеса в размере до 1,5 трлн руб. в год, бюджет не получит до 400 млрд руб. налоговых поступлений, тысячи малых и микропредприятий будут поставлены на грань банкротства», – отмечается в письме. Представитель омбудсмена не ответил за запрос «Ведомостей».

Помимо АРБ письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой о разъяснениях направляла также ассоциация «Россия». Ответа регулятора пока не последовало, сообщили в ассоциации.