Страхование
Статья опубликована в № 4174 от 04.10.2016 под заголовком: Новые правила для страховых агентов

Страховых агентов могут ограничить в продаже страховок

Всероссийский союз страховщиков предлагает запретить им продавать полисы разных компаний по одному виду страхования
Центробанк заказывает музыку для страховщиков и их агентов
Центробанк заказывает музыку для страховщиков и их агентов
Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк может серьезно изменить работу страховых агентов. В сентябре регулятор провел совещание по регулированию деятельности страховых посредников, сообщили «Ведомостям» представители Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховых агентов (НССА). Приглашенные обменивались предложениями о том, как лучше регулировать деятельность страховых посредников – агентов и брокеров, следует из слов участников.

О том, что регулирование посредников не соответствует международным принципам (их определяет Международная ассоциация страховых надзоров) и требует доработки, в апреле говорила замруководителя департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина (см. врез).

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ВСС предложил ЦБ создать единый реестр страховых агентов, деятельность которых соответствует требованиям регулятора, а также разделить их на два класса: тех, для кого страхование является профильным видом деятельности (связанные), и тех, кто продает полисы помимо основной работы, например, банки или автосалоны (несвязанные), указали в пресс-службе ВСС. Первую категорию ВСС предлагает серьезно ограничить – такой агент сможет продавать полисы по определенному виду страхования только от одного страховщика. Если он заключает договор на продажу определенного перечня продуктов по имущественному страхованию с «Росгосстрахом», продавать такие полисы от имени другого страховщика он не сможет. В то же время у него есть возможность заключить договор с другим страховщиком по другому направлению – например, по страхованию жизни, ОСАГО или ДМС. Несвязанные агенты могут предлагать любые условия, следует из ответа ВСС. Что касается страховых брокеров, то они уже поднадзорны ЦБ: для них нововведений не предлагалось.

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«Неполное соответствие признано только благодаря наличию в законе норм, регулирующих страховых брокеров», – сказала Светлана Никитина (цитата по Агентству страховых новостей). По ее словам, полное отсутствие регулирования страховых агентов и возложение ответственности за них исключительно на страховщиков не соответствует международным принципам.

«Вопрос о регламентации деятельности агентов не новый. Мы готовы к такому диалогу, однако хотели бы еще раз отметить, что во главу надо ставить интересы страхователя», – говорится в ответе пресс-службы ЦБ. Системного обсуждения этой темы по всем видам страхования еще не было, констатировали там.

По мнению президента НCCА Александра Тутинаса, введение классификации ущемит в правах львиную долю страховых агентов, которые занимаются «предпринимательской деятельностью, сотрудничая с несколькими страховыми компаниями». НCCА готовит протест в ЦБ по поводу предложенных ВСС новаций, сообщил он.

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По словам президента ВСС Игоря Юргенса, союз намерен формализовать работу агентов, чтобы профессиональное сообщество могло подтверждать их полномочия и профессионализм. ВСС, продолжает он, уже три года ведет реестр добросовестных агентов «для того, чтобы люди знали, что к ним пришел не кто-то с улицы, а серьезный человек». Из его слов следует, что участились случаи обмана агентами как потребителей, так и страховщиков.

«Я не уверен, что предложение ВСС о классификации агентов является выходом из ситуации, – говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин, который считает эту идею революционной. – Это потребует изменения очень многих норм законодательства: и Гражданского кодекса, где есть глава об агентировании, и закона об организации страхового дела». Пока не ясно, как разграничить связанных и несвязанных агентов: в частности, будет ли у них возможность перейти из одной категории в другую, замечает он. В то же время Соломатин поддерживает идею создания единого реестра агентов.

Единый реестр и черный список недобросовестных посредников, безусловно, необходимы, согласен директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников. Что касается классификации агентов – эта идея играет на руку страховому сообществу, особенно крупным игрокам, но не агентам и не их клиентам, рассуждает он. Она противоречит принципам предпринимательской деятельности: агент должен выбрать для своего клиента наилучшее предложение, а в случае, если предложения будут приняты в таком виде, клиент будет вынужден «бегать от агента к агенту». Ограничить юрлица таким образом вряд ли получится – «тех, кому страховщики не смогут диктовать свои условия, переведут в категорию несвязанных», полагает Печников.

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