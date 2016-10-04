Сбербанк предсказал резкий рост бесконтактных платежей

Ежемесячный оборот бесконтактных платежей (таких, которые осуществляются прикосновением банковской карты к платежному терминалу) в августе-сентябре 2016 г. достиг 13,2 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Сбербанка. По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. количество и оборот платежей выросли в 4 раза. По прогнозам Сбербанка, количество его бесконтактных карт к концу 2017 г. по сравнению с III кварталом 2016 г. увеличится в 6 раз, а к концу 2018 г. - в 20 раз.

Сегодня пользователям карт MasterCard Сбербанка стал доступен платежный сервис Apple Pay. Сбербанк уже несколько лет реализует стратегию «безналичного мира» без бумажных документов и физических носителей, таких как банковские карты: Apple Pay идеально вписывается в эту стратегию, отметил зампред правления Сбербанка Александр Торбахов. После запуска Apple Pay в России популярность бесконтактных платежей станет резко расти, ожидает он.

Заплатить с помощью устройств Apple в России можно будет примерно через 200 000 POS-терминалов в кафе, ресторанах, магазинах, на АЗС и т. п., поддерживающих бесконтактные платежи по банковским картам, рассказывал ранее представитель Apple. Платить можно со смартфонов iPhone 6 и более поздних моделей (6s, SE, 7), планшетов iPad Pro и младше, часов Apple Watch. Для оплаты надо привязать банковскую карту к устройству Apple.

В России к моменту старта Apple Pay бесконтактные мобильные платежи уже готовы принимать множество компаний: через него можно будет платить в «Азбуке вкуса», «Магните», «Ашане», кофейнях «Старбакс» и др., отмечала вице-президент Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли.

О запуске Apple Pay в CША Apple объявила осенью 2014 г. Сейчас помимо России система работает еще в девяти странах (в июле к ней подключились Швейцария, Франция и Гонконг). Оборот платежей и количество пользователей Apple Pay компания не раскрывает – Бейли ранее говорила о десятках миллионов подписчиков. По данным Apple, в июне 2016 г. их количество год к году выросло на 450%.