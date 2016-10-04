Apple Pay добрался до России

Запуск Apple Pay состоится сегодня, 4 октября, рассказал «Ведомостям» представитель Apple. Он добавил, что сначала сервис будет доступен держателям карт Mastercard Сбербанка. Сотрудник Сбербанка это подтвердил. Сейчас идет подготовка к запуску сервиса для клиентов других банков, утверждает представитель Apple. Сроки он не назвал. «Мы работаем с нашими партнерами, чтобы запустить Apple Pay как можно скорее», – рассказала «Ведомостям» вице-президент Apple по Apple Pay Дженнифер Бейли.

Заплатить с помощью устройств Apple в России можно будет примерно через 200 000 POS-терминалов в кафе, ресторанах, магазинах, на АЗС и т. п., поддерживающих бесконтактные платежи по банковским картам, отмечает представитель Apple. Платить можно со смартфонов iPhone 6 и более поздних моделей (6s, SE, 7), планшетов iPad Pro и младше, часов Apple Watch. Для оплаты надо привязать банковскую карту к устройству Apple.

В России к моменту старта Apple Pay бесконтактные мобильные платежи уже готово принимать множество компаний: через него можно будет платить в «Азбуке вкуса», «Магните», «Ашане», кофейнях «Старбакс» и др., перечисляет Бейли. «Когда оплата с помощью Apple Pay стала доступна в США, проникновение мобильных платежей было на уровне 4%, всего за два года эта цифра возросла до 30%», – вспоминает Бейли.

Россия вошла в десятку О запуске Apple Pay в CША Apple объявила осенью 2014 г. Сейчас помимо России система работает еще в девяти странах (в июле к ней подключились Швейцария, Франция и Гонконг). Оборот платежей и количество пользователей Apple Pay компания не раскрывает – Бейли говорит лишь о десятках миллионов подписчиков. По данным Apple, в июне 2016 г. их количество год к году выросло на 450%.

Apple и опрошенные «Ведомостями» представители операторов не говорят, сколько сегодня в России используется iPhone 6 и более новых моделей. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, в российских сотовых сетях сейчас зарегистрировано 62–63 млн смартфонов. iPhone 6, 6s, SE и 7 – до 5 млн, считает он. По оценке сотрудников одного из операторов, сегодня на сетях сотовой «большой тройки» 3,5–5 млн таких аппаратов.

29 сентября 2016 г. платежную систему в России запустил основной конкурент Apple на мировом рынке – Samsung. Первые итоги представитель компании обещал подвести позднее. ВТБ прогнозирует, что в следующем году оборот Samsung Pay по картам «ВТБ 24» превысит 1 млрд руб., говорил представитель ВТБ на прошлой неделе.

По темпам роста рынка мобильных финансовых услуг Россия отстает не только от развитых, но и от развивающихся стран, рассказывала ранее «Ведомостям» партнер AC&M Consulting Оксана Панкратова. От развитых – потому что у российских абонентов на счетах, как правило, меньше денег; от развивающихся – потому что в таких услугах меньше необходимости: в России лучше развита банковская система, распространены банковские карты и интернет-банкинг. В 2015 г. оборот российского рынка мобильных финансовых услуг вырос на 37% до 70,4 млрд руб., а количество пользователей – на 15,3% до 11,9 млн человек, следует из отчета AC&M Consulting. Среднегодовой рост рынка AC&M Consulting оценивает в 25–30%, аудиторию – в 15–20%. По ее данным, мировой рынок финансовых услуг, предназначенных для пользователей мобильных устройств, ежегодно растет на 90–100%: в 2015 г. он увеличился более чем на 88% до $134 млрд, а количество пользователей – на 50% до 1 млрд человек. Но с ростом проникновения смартфонов ситуация в России начала меняться в лучшую сторону, считает Панкратова. Выход Apple Pay и Samsung Pay может разогреть этот рынок, придать ему новый импульс, прогнозирует она.

Представители Сбербанка не ответили на вопросы «Ведомостей».