Сотрудники нескольких банков и ритейлеров тестируют Apple Pay в России

О том, что сотрудники банков и ритейлеров уже несколько недель тестируют Apple Pay, рассказали работники нескольких партнеров американской корпорации в России. Среди тех, кому удалось воспользоваться приложением, сотрудники Бинбанка, Альфа-банка, Сбербанка, «Русского стандарта», ритейлеров «Дикси» и «Виктория», а также «М.видео». По словам одного из людей, принимавших участие в тестировании, приложение работает без сбоев, абсолютно так же, как банковская карта, и пока еще вызывает некоторое удивление у кассиров в магазинах. По словам другого, сбои в ходе тестирования все же были, но к коммерческому запуску их устранят.

Запуск Apple Pay в России, по словам двух собеседников «Ведомостей», может состояться уже на следующей неделе. По их словам, он состоится в первых числах октября, возможные партнеры – Сбербанк, Райффайзенбанк, «Яндекс.Деньги», «Тинькофф», Бинбанк, «Открытие», «ВТБ 24».

В четверг в России заработал аналогичный сервис от конкурента Apple – Samsung Pay. На начальном этапе партнерами Samsung Pay стали MasterСard и шесть российских банков – Альфа-банк, «ВТБ 24», «МТС банк», Райффайзенбанк, «Русский стандарт» и «Яндекс».

Apple Pay и Samsung Pay позволяют оплачивать покупки и заказы при помощи смартфонов, как если бы это была банковская карта с функцией PayPass или PayWave: карта привязывается к смартфону, и далее все платежи производятся уже с его помощью – нужно только поднести смартфон к считывающему устройству на кассе. Apple Pay работает со всеми моделями смартфонов Apple начиная с iPhone 5, Samsung Pay – со смартфонами линеек Galaxy S6 и S7, а также Galaxy Note 5 и Note 7.

Платежи по воздуху В 2015 г. в Европе MasterCard обработала более 1 млрд бесконтактных транзакций, причем за год этот показатель вырос в 2,5 раза, напоминает Манджиков из «Яндекса». В эквайринговой сети «Русского стандарта» за год доля бесконтактных платежей выросла более чем в 2 раза – с 0,5% в 2014 г. до 1,2% в 2015 г., говорит представитель этого банка Анастасия Максимова. А в первом полугодии 2016 г. она составила уже 2,1%.

В первый день при помощи Samsung Pay его клиентами было совершено несколько десятков транзакций, рассказывает сотрудник одного из банков. Примерно такую же цифру называет и сотрудник другого. Руководитель блока «Электронный бизнес» Альфа-банка Владимир Урбанский говорит, что банк очень доволен «тем, как прошел первый день, когда пользователи получили возможность оплачивать свои покупки при помощи Samsung Pay. По его словам, все прошло без технических сбоев и отказов. Также довольны первым днем запуска и в МТС, сказал ее представитель. Пресс-служба ВТБ говорит, что пока преждевременно давать оценку сервису, банк прогнозирует, что в следующем году оборот Samsung Pay по картам «ВТБ 24» превысит 1 млрд руб.

Представитель Apple ни тестирование приложений, ни дату запуска сервиса не комментирует. Ранее Apple объявляла, что запуск в России ее платежного сервиса произойдет до конца года.

Опрошенные «Ведомостями» представители предполагаемых компаний – участников тестирования сервиса Apple Pay отказались комментировать это. «М.видео» готова предоставить своим покупателям новые форматы платежей после их официального старта в России, говорит представитель этого ритейлера Валерия Андреева. Представитель сетей «Дикси» и «Виктория» Антон Пантелеев отметил, что 40% терминалов в «Дикси» и 100% терминалов в «Виктории» принимают бесконтактные платежи. Представитель «Яндекса» Очир Манджиков убежден, что в будущем большинство безналичных расчетов в розничных магазинах будут производиться на бесконтактной основе. Приложение «Яндекс.Деньги» давно поддерживает бесконтактные платежи через NFC, говорит он, и «Яндекс» будет рад видеть Apple Pay на российском рынке, поскольку это привлечет дополнительное внимание к простому, удобному и безопасному способу оплаты.

В подготовке статьи участвовал Павел Кантышев