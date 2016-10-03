«В ближайшем будущем наличные все равно будут сосуществовать с картами»

Платежная система Mastercard исторически занимает второе место по оборотам в мире после Visa. В некоторых странах, в том числе и в России, она понемногу отвоевывает долю у Visa. В России в последние два года перед Mastercard, да и другими международными платежными системами, стояли серьезные вызовы: они перевели свои транзакции на российский процессинг (Национальная система платежных карт, НСПК) и получили локального конкурента – платежную систему «Мир», которой государство оказывает мощную законодательную поддержку. Президент по международным рынкам Mastercard Энн Кернс, входящая в список самых влиятельных женщин по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) по версии журнала Fortune, уверена, что у платежных систем есть огромный потенциал для роста даже в условиях жесткой конкуренции, поскольку наличные еще не скоро выйдут из обращения. Это касается не только стран с невысоким безналичным оборотом, к которым относится и Россия, но и развитых в этом отношении государств: вопрос отказа от наличных – это вопрос смены поколений. Кернс рассказала «Ведомостям», почему Mastercard в ближайшие пять лет ждет роста бизнеса более чем на 10% или даже на десятки процентов. В разговоре участвовал Алексей Малиновский, в марте возглавивший российский офис Mastercard.

– У вас удивительный карьерный путь, в начале карьеры вы работали на станции в открытом море...

Энн Кернс: Думаю, это просто великолепно – работать президентом международной компании, занимаясь в прошлом научно-исследовательской деятельностью.

– А почему вы решили изменить профессию, ведь море – это так романтично?

Энн Кернс Президент по международным рынкам Mastercard Родилась в Ньюкасле. Окончила Шеффилдский университет и Ньюкаслский университет

1987 Начала работу в Citigroup, куда пришла из British Gas, где отвечала за планирование морской добычи нефти и газа. За 15 лет работы в Citigroup занимала ряд руководящих постов

2002 Исполнительный директор в ABN Amro в Лондоне, занималась направлением транзакционного бизнеса

2008 Управляющий директор группы финансового консультирования бизнеса в Европе Alvarez & Marsal

2011 В августе приступила к работе в Mastercard, сейчас – президент по международным рынкам

Э. К.: Ну, это было не столь романтично – находиться на этой платформе. Одна из причин, по которой я это сделала, состояла в том, что монопольный поставщик газа в Великобритании, British Gas, был приватизирован в 1980-х гг. Для меня тогда было ясно, что управлять компанией будут не инженеры, а финансисты, именно они будут выдвинуты на топовые позиции в компании. И тогда я подумала, что мне необходим опыт работы в финансовой сфере. В результате в 1987 г. я пришла в Citibank, где проработала 15 лет, потом шесть лет – в ABN Amro, а после него – в Bank of Scotland. Потом я перешла в сферу реструктуризации, поскольку мне нравится расставлять все по своим местам, я возглавляла Lehman Brothers Holding в Европе во время банкротства компании в соответствии со статьей 11 кодекса США о банкротстве. Во время работы в банках меня стала притягивать та сторона деятельности, которая касается платежей, поскольку она находится на пересечении с инженерией и проектированием. И сейчас я думаю, что моя карьера не сильно отличается от того, чем я занималась, когда только начинала. Я получила диплом по специальности «чистая математика», а с этой специальностью можно делать много разных вещей, по крайней мере я умею считать (смеется).

– Давайте перейдем к вашей работе в Mastercard. Как вы оцениваете перспективы роста платежных систем в ближайшем будущем, учитывая, что рынок довольно насыщен?

Э. К.: Одна из вещей, которая действительно усиливает наш рост, – это переход от наличных к электронным платежам. Мы также работаем с правительствами по всему миру и объясняем, что пересчет, инкассация и транспортировка денег стоят каждой стране до 1,5% ВВП. Более того, на вершине всего этого находятся потери от уклонения от уплаты налогов и серой экономики. На самом деле это в интересах правительств большинства государств – работать вместе над переходом от наличных к электронным платежам. И это то, что будет менять наш бизнес в будущем, у нас будет двузначный рост.

– А что с такими рынками, как Швеция и Дания, которые в скором времени хотят вовсе отказаться от наличных?

Э. К.: Прежде всего, у нас великолепный бизнес на этих рынках, где мы работаем с самыми крупными банками и где уже сильно развиты электронные платежи – пожалуй, как нигде в мире. Но, по моим ощущениям, в ближайшем будущем наличные все равно будут сосуществовать с картами и интернет-платежами, поскольку это зависит от смены поколений и того, как люди уже привыкли жить и тратить деньги. Со временем люди будут привыкать к виртуальным платежам, и, на мой взгляд, значимый драйвер для этого – интернет вещей, когда множество различных гаджетов сообщаются друг с другом. Согласно некоторым прогнозам, в следующие пять лет на планете 50 млрд девайсов будут соединены между собой. Может быть, не через пять лет, но за этим будущее и это будет фактором развития всех экономик.

– На ваш взгляд, как кредитные карты будут выглядеть в ближайшем будущем, заменят ли их телефоны?

Э. К.: Ваш холодильник будет автоматически связываться с местом, где вы обычно совершаете покупки, а ваша машина сможет заказать и оплатить парковочное место, когда вы решите направиться в центр Москвы. Как карты будут выглядеть? Они не будут выглядеть как что-то конкретное, они будут составной частью любых вещей. Платежная система будет внутри интернета вещей, но, возможно, вы будете видеть... скажем, символ Mastercard – два перекрещивающихся круга.

– Есть еще один интересный и большой рынок – это Китай, который недавно отказался от монополии своей платежной системы China Union Pay. Какие у вас планы по экспансии там?

Э. К.: Прежде всего, мы уже работаем в Китае много лет и у нас очень хорошие отношения с China Union Pay. На этом рынке у нас около 70 млн кобейджинговых карт с двумя платежными приложениями – China Union Pay и Mastercard. Когда карта используется в Китае, то она работает через China Union Pay, а за границей – как Mastercard. Это то, как мы ведем бизнес в Китае сейчас, но в ближайшее время все может измениться. Сейчас китайское правительство открывает рынок для иностранных игроков, но оно до сих пор разрабатывает правила и условия работы. Например, одно из требований включает наличие процессинга в Китае и работу платежной системы в соответствии с нормами регулирования интернета в Китае. Сейчас все эти требования находятся в процессе обсуждения.

– Эти требования устраивают Mastercard?

Э. К.: Многие вещи мы понимаем, мы работаем так и с некоторыми другими странами. Надеемся, что сможем продолжать успешно вести бизнес в Китае.

«Мир» для бюджетников С 1 января 2018 г. все операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, будут осуществляться только с помощью карты «Мир». Это следует из проекта закона, разработанного ЦБ, о котором «Ведомостям» рассказали несколько человек, участвовавших в его обсуждении. Кроме того, проект предполагает, что к этому же сроку карту «Мир» должны получить все бюджетники, а к 1 апреля 2017 г. банки должны обеспечить прием национальной карты.

– Давайте поговорим о конкуренции на европейском рынке. Например, в Европе Mastercard отвоевывает долю у Visa.

Э. К.: Да, это так.

– По вашему мнению, в чем причина?

Э. К.: Думаю, дело в том, что мы сосредоточены не просто на проведении платежей, не на простом перемещении денег от A к B, но мы предоставляем все сервисы, с этим связанные, например консалтинговые услуги, программы лояльности, анализ данных, инструменты по борьбе с мошенничеством. Все это дает возможность идти дальше, чем простое перемещение денег. Именно поэтому мы выигрываем долю на ранке – и не только в Европе, в большинстве регионов мира.

– В каких именно?

Э. К.: В Латинской Америке, Африке, на Среднем Востоке, в некоторых частях Азии.

– В России также?

Э. К.: Да, мы определенно увеличиваем долю рынка в России.

Алексей Малиновский: Мы не даем точные цифры, но вы можете посмотреть на российский офис сейчас и 10 лет назад. Тогда у нас было 15 человек, сейчас 1100.

Э. К.: И в России мы также очень плотно работаем с новым оператором – НСПК.

А. М.: Совершенно верно. Мы сотрудничаем с правительством, мы были первыми, кто подписал соглашение с НСПК о партнерстве, и это было сделано не только из-за законодательства, но и потому, что мы привержены российскому рынку.

– Вы были очень лояльны НСПК, очень много помогали во время запуска. Возможно, у вас есть какие-то льготы от НСПК в связи с этим?

Э. К.: Мы работаем со многими локальными игроками, в том числе оказывающими услуги процессинга, по всему миру, и мы не рассматриваем это как что-то мешающее успешному продвижению на рынке. И мы понимаем, почему вы захотели построить НСПК здесь, в России. Вместо того чтобы бороться с этим, мы сказали: давайте поможем, создадим что-то, что будет работать для каждого. С таким подходом мы работаем по всему миру.

Mastercard обгоняет На Mastercard приходится 49,4% всех выпущенных в России карт, на Visa ­– 44,7%, говорится в годовом отчете НСПК за 2015 г. Всего в стране на 1 января 2016 г., по данным ЦБ, выпущено 243,9 млн карт. На начало 2012 г., по данным ЦБ (впоследствии регулятор перестал публиковать статистику по каждой платежной системе), на долю Visa приходилось 40% выпущенных карт из всего 199 млн, Mastercard – 36%; по обороту в торговых точках карты Visa занимали 57%, Masterсard – 37%.

А. М.: Дело не в преференциях. Дело в том, что у нас общие цели, так как у Mastercard и НСПК один основной конкурент – это, как упомянула Энн, наличные. На рынке есть широкие возможности для нас обоих, чтобы конкурировать или сотрудничать, вытесняя наличные из российской экономики. Я уверен, что когда граждане России, держатели карт, могут выбирать платежную систему – это замечательно! Чем больше возможностей есть на рынке, тем лучше для людей.

– А как быть с тем, что ваш доход в России снижается? Вы должны платить НСПК как процессинговому центру часть своего дохода в России, что отражается на прибыли.

Э. К.: Мы не рассматриваем в качестве источника дохода только платежи. Для нас существенную стоимость добавляют все дополнительные услуги, которые мы оказываем. Наш бизнес продолжает расти в России, он не сжимается, потому что мы привносим на российский рынок технологии и решения, которые используем в мире. Также, например, мы много думаем о том, как вы можете использовать карты на транспорте, в метро в Санкт-Петербурге или Москве и т. д. Дальше мы также думаем о работе с локальными игроками, чтобы предоставлять им инфраструктуру, которой будут пользоваться граждане.

– НСПК осуществляет не только функцию процессингового центра, это еще и локальная платежная система. Согласно закону все поступления из бюджета – зарплаты, пенсии и т. д. – должны зачисляться на «Мир». Что будете делать в связи с этим?

А. М.: Закон требует, чтобы средства поступали на счет, к которому привязана карта «Мир». Деньги не приходят непосредственно на карту, они поступают на счет. Мы считаем, что клиент может иметь не только карту «Мир», привязанную к счету, но и карту Mastercard. И здесь возникает конкуренция и борьба за выбор потребителя: у нас есть многое, что мы можем предложить клиентам в России, мы надеемся, что они продолжат пользоваться картами Mastercard, невзирая на то что они работают в правительстве, бюджетной сфере или коммерческой сфере (однако недавно стало известно, что ЦБ готовит законопроект: операции по счетам, на которые будут поступать средства из бюджета, разрешат только по национальной карте, подробнее см. врез. – «Ведомости»).

Э. К.: Во многих странах мира у людей есть по несколько карт сразу – и обычных, и в телефоне. И часто бывает, что у человека только один счет, а все карты к нему привязаны.

– А в чем для вас заключается особенность российского рынка?

Э. К.: Россия, как и все, переходит от наличных к электронным платежам. Но, на мой взгляд, здесь это происходит не так быстро, как могло бы, хоть российскому рынку и прочат стать одним из мировых лидеров роста электронной коммерции. Думаю, причина не в том, что для этого нет технических возможностей или потребители не хотят покупать товары, а дело в расстоянии. Например, если я в Сибири заказываю по интернету что-либо из Москвы, то интересно, когда же придет моя посылка? И поэтому логистика оказывает огромное влияние на развитие электронной коммерции в России. Это большая нелегкая задача, которую следует решить. Люди в России, как и в остальном мире, носят такую же одежду, пьют те же напитки, возможно, слушают одну и ту же музыку. И с этой точки зрения проблема логистики будет решена, люди в будущем будут совершать транзакции в интернет-магазинах чаще. Я оптимист.

– Можете ли вы поделиться прогнозом по выручке в России?

Э. К.: В России мы продолжаем расти, темпы роста сопоставимы со среднемировыми, что хорошо. Раньше российский рынок рос быстрее, но сейчас, очевидно, экономическая ситуация в России чуть сложнее, чем раньше. Так происходит с экономиками стран, ориентированных на получение доходов от нефти. А когда цены на нефть низкие, но они стабильны, то появляется множество возможностей для развития других отраслей, например, малый и средний бизнес получает больше финансирования и начинает расти и т. д. Мы ожидаем, что все эти вещи случатся и в России в ближайшие годы. Мы считаем, что это хорошо, потому что тогда будет развиваться торговля, что приведет к росту количества транзакций.

– А сколько вы тратите на маркетинг в России?

Э. К.: Мы не раскрываем цифры по отдельным странам, но на маркетинг по всему миру мы тратим около $800 млн в год. А Россия – большая страна! У нас два основных направления для инвестиций: технологии и маркетинг. Если смотреть на нас как на компанию, то следующая статья затрат после этих двух основных инвестиций – это штат. У нас 12 000 человек, при этом мы работаем в 200 странах мира, это не такой большой штат для глобальной компании, но мы этого достигли, автоматизировав многие процессы. И в сравнении с инвестициями в технологии и маркетинг на оплату труда сотрудников мы тратим гораздо меньше. Таким образом, основные статьи наших инвестиций – это технологии и маркетинг, а остальные расходы по сравнению с ними значительно меньше.

В части маркетинга мы работаем как напрямую с потребителями, так и с банками. Если кампания проходит успешно в одной стране, мы распространяем ее и на другие.

Мы также сотрудничаем со всемирной продовольственной программой, выдавая сирийским беженцам в Ливане и Иордании предоплаченные карты, с помощью которых они могли бы купить еду, вместо того чтобы сотрудники программы привозили ее на кораблях или вертолетах. Некоторые европейские банки, с которыми мы сотрудничаем, помещают символы всемирной продовольственной программы на свои карты, и когда люди оплачивают покупки в магазинах, то небольшое количество денег перечисляется в виде пожертвований в фонд программы.

– Что Mastercard планирует предложить своим клиентам в ближайшем будущем? Есть ли какие-то специальные проекты для России?

Э. К.: Мы видим два направления, по которым в ближайшем будущем будет развиваться наш бизнес. Первое – это когда к вашей карте в тот же момент выпускается виртуальная, которую вы можете использовать при оплате с помощью компьютера или мобильного телефона. Российские банки лидируют в этом направлении в мире, между прочим. Вторая вещь в этом направлении, которая будет очень важна в будущем, – это токенизация. Когда вы будете совершать транзакцию в интернете, то данные вашей карты не будут передаваться: они будут шифроваться в одной точке (это и будет называться токеном) и дешифровываться в другой. Это значит, что в виртуальном пространстве карта будет работать точно так же, как и в физическом мире (данные будут передаваться в зашифрованном виде. – «Ведомости»), что приведет к расцвету электронной торговли. Думаю, что после того, как банки внедрят это в России, ритейлеры будут развивать логистику и решат проблему с доставкой товаров по стране, это то, о чем я уже говорила.

Masterсard Incorporated Платежная система

Акционеры (данные компании на 21 июля 2016 г., голосующая доля): частный благотворительный фонд The Master Card Foundation (10,7%), остальное в свободном обращении (89,3%).

Капитализация – $111,7 млрд.

Финансовые показатели (первое полугодие 2016 г.):

выручка – $5,1 млрд,

чистая прибыль – $1,9 млрд.

Операционные показатели (первое полугодие 2016 г.): объем операций – $2,4 трлн, количество транзакций – 26,3 млрд, количество пластиковых карт в обращении – 2,3 млрд. Финансовые показатели ООО «Мастеркард» (российская дочерняя компания; РСБУ, 2015 г.): выручка – 2,7 млрд руб., чистая прибыль – 832,2 млн руб.

Ведет историю с 1966 г., когда группа банков создала Interbank Card Association (ICA). В 1969 г. ICA зарегистрировала торговую марку Master Charge, в 1979 г. переименованную в MasterCard. С 2006 г. акции компании торгуются на NYSE.

Второе направление – это анализ данных, его суть в том, чтобы понять, как с максимальной отдачей использовать информацию, которая у вас есть, чтобы повысить эффективность бизнеса. Недавно мы купили компанию под названием Applied Predictive Technologies (цена сделки – $600 млн. – «Ведомости»), у которой есть алгоритм Test & Learn, основанный на искусственном интеллекте. Например, вы продаете еду и хотите запустить новую продуктовую линию. Вместо того чтобы запускать маркетинговую кампанию и убеждать клиентов приобрести товар, просто нужно опробовать это на Test & Learn, которая на основе репрезентативной выборки покажет, насколько новый проект будет успешным. Или, например, у вас есть банк и вы хотите знать, в какой части города должны находиться ваши отделения, – тот же механизм может оптимизировать ваш бизнес. Думаю, эта технология будет широко распространена в будущем.

Еще одна вещь в этом же направлении – это расширение программ лояльности. В России люди покупают товары в разных магазинах с лучшими предложениями, вместо того чтобы купить все необходимое в одном месте. И это нормально. Такая ситуация поддерживает развитие экономики и конкуренции. Люди становятся более избирательными и совершают покупки более вдумчиво. В будущем программы лояльности будут способны включать в себя все множество точек, где вы совершаете покупки. Это очень важно, поскольку люди хотят иметь программу, которая будет работать для них везде. Если люди тратят деньги, получают за это бонусы и могут возместить их, то они осознают дополнительную ценность и экономию и начинают все больше платить картой.

– Значит ли это, что вы поменяете принцип программы лояльности в России? Или просто будет больше бонусов?

Э. К.: Нет, это не только рост числа бонусов. Мы все время думаем о том, как бы усовершенствовать нашу программу, и для этого есть много способов. Мы работаем с ритейлерами по всему миру. Я видела один из примеров, когда продавец комбинировал программу лояльности с Big Data. Когда я была в Южной Африке, то один из крупнейших местных ритейлеров продавал детское питание вместе с подгузниками. Из 100% тех, кто покупает детское питание, только 50% приобретают подгузники, что звучит, конечно, катастрофически, поскольку предполагается, что тем, кто покупает детское питание, нужны и подгузники. Таким комбинированием этот ритейлер пытается максимизировать кросс-продажи: вы также можете использовать программу лояльности, чтобы подтолкнуть к покупке подгузников.

– Что с платформой токенизации в России, с помощью которой может быть доступна оплата Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay?

Э. К.: Наша платформа токенизации, MDES (Mastercard Digital Enablement Service), готова для российского рынка и доступна банкам.

А. М.: В России есть еще один уровень – НСПК. Все транзакции проходят через нее, и, естественно, мы должны сотрудничать также с ней – и мы уже завершили интеграцию платформы MDES в НСПК.

– У вас также есть бренд дебетовых карт Maestro. Как планируете его развивать – возможно, продадите? Есть ли такие планы в России?

Э. К.: Maestro – это бренд, который с нами достаточно давно, он распространен во многих странах мира. Мы полностью связаны с этим брендом, и что касается развития, то мы можем насыщать его разным функционалом в разных регионах. Думаю, что в России это уже известный бренд.

А. М.: Да, это так. В России он уже присутствует много лет – столько же, сколько и Mastercard. Я не слышал о продаже этого бренда в России.

– И напоследок вопрос о технологии, которая является одной из самых обсуждаемых. Как вы работаете с блокчейном?

Э. К.: Мы уже начали создавать платежное приложение на основе блокчейна. Банки, с которыми мы работаем по всему миру, заинтересованы в этом, включая китайские. Мы ведем переговоры с руководителями IT-департаментов банков по всему миру и рассказываем им о том, что мы создаем, мы также участвуем в рабочих группах по работе блокчейна с банками, поскольку они со своей стороны тоже смотрят на эту технологию. Мы работаем вместе, чтобы найти что-то, что все сочтут отличной идеей, чтобы потом внедрить это.