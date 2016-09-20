Бюджетников заставят пользоваться картой «Мир»

С 2018 года операции по их счетам будут возможны только по национальной карте – законопроект ЦБ

Банк России решил установить банкам крайний срок, когда они должны будут выдать бюджетникам национальную карту «Мир», рассказали «Ведомостям» несколько человек, участвовавших в обсуждении поправок к закону «О национальной платежной системе». По их словам, это будет 1 января 2018 г. – к этому моменту банки будут обязаны снабдить картами «Мир» клиентов, получающих средства из бюджета и внебюджетных госфондов – пенсионного, социального страхования, обязательного медицинского страхования и т. д.

Банки и сейчас обязаны зачислять средства таких клиентов на счета, к которым привязана карта «Мир», но, пока не было жестких сроков, банки не торопились выпускать карты. К их эмиссии приступили только 25 из 142 участников платежной системы «Мир», причем среди них нет ни Сбербанка, ни банков группы ВТБ, следует из информации на сайте НСПК (владеет брендом «Мир»).

Заодно ЦБ придумал и способ подтолкнуть бюджетников расплачиваться картой «Мир»: с 1 января 2018 г. все операции по счетам, на которые поступают средства из бюджета, будут осуществляться только с помощью этой карты. Это закрывает лазейку, на которую указывали в разговорах с «Ведомостями» менеджеры банков: они могли бы выпускать карты «Мир» для обслуживания счетов бюджетников, к которым уже привязана карта международной платежной системы, а чем платить, решает сам клиент. На это же рассчитывали и международные платежные системы.

Логично, что государство хочет, чтобы средства из бюджета зачислялись на национальную карту, говорит предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Но для клиента неудобство в том, что, если он захочет пользоваться еще одной картой, ему придется открывать другой счет и платить за него, указывает она (карты, на которые начисляются зарплаты, для пользователя бесплатны).

«Мы не можем прокомментировать документ, с которым не знакомы, так как он не опубликован», – говорит представитель MasterCard Мария Тащева. Она напоминает, что MasterCard заключила кобейджинговое соглашение о выпуске карт под объединенным брендом Maestro-«Мир». Visa единственная из представленных в России крупных международных платежных систем не подписала соглашение о кобейдже с «Миром», ее представитель от комментариев отказался.

«Закон, если он принят, никогда не нарушает антимонопольное законодательство», – уверен замруководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров.

Карта для миллионов 62,7 млн россиян – таково минимальное количество получателей средств из бюджета, рассчитали «Ведомости» на основе данных Росстата за 2014 г. Из них 43,8 млн – пенсионеры, 18,9 млн – государственные и муниципальные служащие

Представитель Сбербанка, обслуживающего наибольшее число бюджетников, сообщил лишь, что банк успеет обеспечить своих клиентов в установленные сроки картами «Мир». Эмиссия этих карт для зарплатных проектов «ВТБ 24» стартует уже в сентябре, а в октябре банк начнет подключать клиентов с открытого рынка, обещает замдиректора департамента розничного бизнеса «ВТБ 24» Алексей Киричек. По его словам, до конца года банк планирует эмитировать около 300 000 карт «Мир». Ранее «ВТБ 24» заявлял, что до середины 2018 г. планирует выдать их 1,5 млн.

В поправках к закону ЦБ также определил сроки, в которые банки должны организовать прием карт «Мир», – не позднее 1 апреля 2017 г. До сих пор банки не спешили создавать сети приема, ссылаясь на неопределенность в законе. Тогда ЦБ потребовал, чтобы они предоставили графики раскрытия сетей. Согласно разработанным графикам, рассказывает один из банкиров, к концу 2016 г. около 80% торговых точек, которые обслуживают банки, будут принимать карты «Мир». Сейчас ритейлеры обязаны принимать карты «Мир», если их доход превышает 120 млн руб. в год; в поправках к закону ЦБ написал, что «Мир» должны принимать все точки, выручка которых превышает 10 млн руб. в квартал.

Сроки, установленные ЦБ, учитывают степень готовности банковской инфраструктуры согласно заявленным банками планам, подчеркивает представитель ЦБ.

Представитель НСПК ограничился словами о том, что компании известно о подготовке проекта поправок в закон «О национальной платежной системе» со сроками начала эмиссии и эквайринга карт «Мир».

«ВТБ 24» планирует обеспечить эквайринг «Мира» до конца этого года, говорит Киричек. «Тинькофф банк» и Альфа-банк уже запустили интернет-эквайринг карт этой платежной системы, рассказали их представители. С точки зрения эквайринга технологически все готово, говорит представитель Бинбанка. Установленные ЦБ сроки вполне реальны, если сами предприятия не будут затягивать процесс подключения (помимо технической подготовки им необходимо еще подписать дополнительные соглашения с банками).