ЦБ реформирует банковский надзор
- Дарья Борисяк,
- Татьяна Воронова
- / Ведомости
Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина объяснила смену руководства надзорного блока тем, что нынешняя модель себя исчерпала. О том, как будет устроена новая, «Ведомостям» рассказали два человека, знающих об этом от участников обсуждения.
Ключевой момент – отделение банковского регулирования и надзора от блока лицензирования и финансового оздоровления. Сейчас все эти вопросы курирует первый зампред ЦБ Алексей Симановский, покидающий свою должность 17 октября. Его преемник, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, будет заведовать только регулированием и надзором, следует из сообщения ЦБ. А вопросы лицензирования и финансового оздоровления отойдут в ведение первого зампреда Сергея Швецова, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Планируется, что Швецов будет курировать лицензирование, ликвидацию и финансовое оздоровление всех участников финансового рынка, в том числе банков, подтверждает второй собеседник «Ведомостей»: «Функции допуска к работе станут общими на уровне мегарегулятора».
ЦБ в понедельник сообщил, что создаст три новых департамента: анализа рисков (будет оценивать риски банков и других организаций), ликвидации и оздоровления финансовых институтов (для всех секторов рынка), а департаменты, отвечавшие за допуск на рынок кредитных и некредитных организаций, будут объединены. Служба анализа будет общей, но останется в ведении Тулина, говорит человек, знающий об этом от одного из участников обсуждения.
Перераспределение полномочий между первыми зампредами ЦБ – движение в сторону построения единого регулятора для всех поднадзорных ЦБ организаций, говорит один из собеседников «Ведомостей»: сейчас централизуются и передаются те функции, которые уже можно объединить. Централизация надзора за всеми участниками рынка пока не планируется, добавляет он.
«Президент неоднократно высказывался чрезвычайно позитивно, давал высокую оценку результативности работы Центробанка», – заявил вчера пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»), но на вопрос, обсуждал ли президент на недавней встрече с председателем ЦБ претензии к надзорному блоку, не ответил: «Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк, она несет ответственность за работу ЦБ, и она принимает необходимые решения в рамках этого учреждения».
Перед ЦБ стоят сейчас очень сложные задачи – ему необходимо построить пруденциальный надзор за финансовыми конгломератами, это основная проблема для регулятора, говорит экс-председатель ЦБ (1995–1998 гг.) Сергей Дубинин: «Банки входят в очень большие банковские группы, это фактически многоотраслевое предприятие, в котором каждая организация может перекладывать риски друг на друга». Это требует построения более сложной системы надзора, более глубокого анализа, моделирования и оценки рисков для всех участников группы совокупно, добавляет он. «С учетом прежних заявлений руководства ЦБ логично предположить, что надзор будет рано или поздно консолидирован и, возможно, этим будет заниматься Тулин», – размышляет Дубинин. «В моем понимании Тулин будет надзирать не только за банками, но и за другими финансовыми организациями», – солидарен бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, курировавший надзорный блок в 2006–2011 гг.
«Можно проводить объединение по предмету надзора, а можно по функционалу – право на жизнь имеет и тот и другой вариант», – говорит Меликьян. Централизация – это логичный процесс, который начался давно: например, централизация инспектирования была начата в первой половине 2000-х гг., вспоминает он. «Зачем иметь два департамента, которые будут заниматься лицензированием и дублировать друг друга? Можно создать единый департамент, возможно, с какими-то управлениями, которые будут внутри делить функционал», – говорит Меликьян. Он считает, что нынешнее разделение функций по надзору и отзыву лицензий между двумя первыми зампредами рисков для банков не несет: «Отзыв лицензии, допуск на рынок, ликвидация или финансовое оздоровление – это процесс, в котором участвуют несколько подразделений, всегда были заключения нескольких департаментов. Скорее всего, то же самое будет и теперь».
«В рамках одного ведомства разделение некоторых функций, наоборот, может быть полезным: одновременно заниматься надзором и лицензированием сложно. Практика покажет, как именно все эти процессы будут происходить с учетом реформирования системы управления», – заключает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Руководители и представители банков, опрошенные «Ведомостями», отказались комментировать реформу надзора. Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.