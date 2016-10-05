ЦБ реформирует банковский надзор

Его новый куратор Дмитрий Тулин не будет отвечать за отзыв лицензий и санацию – этим займется другой первый зампред ЦБ, Сергей Швецов

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина объяснила смену руководства надзорного блока тем, что нынешняя модель себя исчерпала. О том, как будет устроена новая, «Ведомостям» рассказали два человека, знающих об этом от участников обсуждения.

Ключевой момент – отделение банковского регулирования и надзора от блока лицензирования и финансового оздоровления. Сейчас все эти вопросы курирует первый зампред ЦБ Алексей Симановский, покидающий свою должность 17 октября. Его преемник, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, будет заведовать только регулированием и надзором, следует из сообщения ЦБ. А вопросы лицензирования и финансового оздоровления отойдут в ведение первого зампреда Сергея Швецова, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Планируется, что Швецов будет курировать лицензирование, ликвидацию и финансовое оздоровление всех участников финансового рынка, в том числе банков, подтверждает второй собеседник «Ведомостей»: «Функции допуска к работе станут общими на уровне мегарегулятора».

ЦБ в понедельник сообщил, что создаст три новых департамента: анализа рисков (будет оценивать риски банков и других организаций), ликвидации и оздоровления финансовых институтов (для всех секторов рынка), а департаменты, отвечавшие за допуск на рынок кредитных и некредитных организаций, будут объединены. Служба анализа будет общей, но останется в ведении Тулина, говорит человек, знающий об этом от одного из участников обсуждения.

Перераспределение полномочий между первыми зампредами ЦБ – движение в сторону построения единого регулятора для всех поднадзорных ЦБ организаций, говорит один из собеседников «Ведомостей»: сейчас централизуются и передаются те функции, которые уже можно объединить. Централизация надзора за всеми участниками рынка пока не планируется, добавляет он.

Результат есть «Президент неоднократно высказывался чрезвычайно позитивно, давал высокую оценку результативности работы Центробанка», – заявил вчера пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»), но на вопрос, обсуждал ли президент на недавней встрече с председателем ЦБ претензии к надзорному блоку, не ответил: «Эльвира Набиуллина возглавляет Центробанк, она несет ответственность за работу ЦБ, и она принимает необходимые решения в рамках этого учреждения».

Перед ЦБ стоят сейчас очень сложные задачи – ему необходимо построить пруденциальный надзор за финансовыми конгломератами, это основная проблема для регулятора, говорит экс-председатель ЦБ (1995–1998 гг.) Сергей Дубинин: «Банки входят в очень большие банковские группы, это фактически многоотраслевое предприятие, в котором каждая организация может перекладывать риски друг на друга». Это требует построения более сложной системы надзора, более глубокого анализа, моделирования и оценки рисков для всех участников группы совокупно, добавляет он. «С учетом прежних заявлений руководства ЦБ логично предположить, что надзор будет рано или поздно консолидирован и, возможно, этим будет заниматься Тулин», – размышляет Дубинин. «В моем понимании Тулин будет надзирать не только за банками, но и за другими финансовыми организациями», – солидарен бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, курировавший надзорный блок в 2006–2011 гг.

«Можно проводить объединение по предмету надзора, а можно по функционалу – право на жизнь имеет и тот и другой вариант», – говорит Меликьян. Централизация – это логичный процесс, который начался давно: например, централизация инспектирования была начата в первой половине 2000-х гг., вспоминает он. «Зачем иметь два департамента, которые будут заниматься лицензированием и дублировать друг друга? Можно создать единый департамент, возможно, с какими-то управлениями, которые будут внутри делить функционал», – говорит Меликьян. Он считает, что нынешнее разделение функций по надзору и отзыву лицензий между двумя первыми зампредами рисков для банков не несет: «Отзыв лицензии, допуск на рынок, ликвидация или финансовое оздоровление – это процесс, в котором участвуют несколько подразделений, всегда были заключения нескольких департаментов. Скорее всего, то же самое будет и теперь».

«В рамках одного ведомства разделение некоторых функций, наоборот, может быть полезным: одновременно заниматься надзором и лицензированием сложно. Практика покажет, как именно все эти процессы будут происходить с учетом реформирования системы управления», – заключает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Руководители и представители банков, опрошенные «Ведомостями», отказались комментировать реформу надзора. Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.