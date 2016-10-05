Госбанки заработают на приватизации 3,6 млрд рублей

Таково вознаграждение «ВТБ капитала» и «Сбербанк CIB» за организацию сделок по продаже госпакетов «Алросы» и «Башнефти»

Статья опубликована в № 4175 от 05.10.2016 под заголовком: 3,6 млрд руб. от приватизации

Сумма, которую получат «ВТБ капитал» и «Сбербанк CIB» за помощь в приватизации «Алросы» и «Башнефти», указана в проекте поправок в закон о бюджете на 2016 г., с которым ознакомились «Ведомости»: 3,6 млрд руб.

В июле правительство разместило на Московской бирже 10,9% «Алросы», выручив 52,2 млрд руб. Координаторами этой сделки были «Сбербанк CIB» и «ВТБ капитал».

Приватизацию 50,08% акций «Башнефти» правительство готовится провести в октябре, ее организатором будет «ВТБ капитал», сообщил в понедельник министр экономического развития Алексей Улюкаев (цитата по «Интерфаксу»), напомнив, что инвестиционный консультант (тот же «ВТБ капитал») рекомендовал продать весь госпакет одним лотом стратегическому инвестору. EY предварительно оценила госпакет «Башнефти» в 306 млрд руб. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил правительству продать контрольный пакет «Башнефти» возглавляемой им компании за $5 млрд, сообщал Bloomberg.

Исходя из этой суммы приватизация «Башнефти» и «Алросы» принесет в бюджет более 350 млрд руб., подсчитал директор по корпоративным финансам «Атона» Агарон Папоян. По его оценке, вознаграждение в 1% от сделки – вполне рыночная ставка при организации таких сделок. «Обычно комиссия организатора подобных M&A-сделок составляет 1–7%, для таких крупных размещений – 1–2%», – рассуждает Папоян, замечая, что продажа приватизационного пакета большим блоком требует определенных усилий: это анализ компании, подготовка дистрибуционных материалов, маркетинг, due diligеnce и т. д. Ставка при организации SPO «Алросы», т. е. продажи публичного инструмента на вторичном рынке, при сумме сделки в 52,2 млрд могла составить около 2%, полагает он.

Бывали и исключения. JPMorgan в 2009 г. размещал евробонды Минфина за 0,07%, а часть принадлежащего ЦБ пакета акций Сбербанка в 2007 г. – за 0,08%.

«Сделки по продаже госпакетов «Алросы» и «Башнефти» по сути разные: основной вариант приватизации «Башнефти» – one shot продажа стратегическому инвестору, а в случае «Алросы» – SPO, которое предполагает масштабную работу с большим количеством инвесторов», – рассуждает инвестбанкир. Такие сделки, по его словам, оцениваются по-разному: ставка при организации SPO составляет 1,8%, при единовременной продаже – около 1%. «В среднем сделка по «Башнефти» существенно больше по сумме – там, естественно, ставка меньше; по «Алросе» меньше сумма сделки, но больше ставка», – резюмирует он.

Хотя «Башнефть», по сути, решено передать «Роснефти», ВТБ потратил определенные усилия на организацию этой сделки, рассказывает федеральный чиновник. Сначала консультант должен определить, каким способом продавать «Башнефть» – на рынок или стратегу, затем «прощупать» рынок, разослав потенциальным покупателям письмо с предложением купить «Башнефть». После этого составляется шорт-лист откликнувшихся и компания готовится к торгам – прежде всего проводится ее оценка, продолжает он. Она делается на основе рыночных котировок, но в расчет берутся и другие модели оценки. На этом работа консультанта завершается. Размер вознаграждения определяется Минэкономразвития, говорит другой федеральный чиновник.

Представитель Минэкономразвития напомнил, что распоряжения правительства установили максимальное вознаграждение агента в виде процента от цены продажи: ставка не может превышать 2%.

В ВТБ, «Сбербанк CIB» и Росимуществе не ответили на запросы «Ведомостей».