Вкладчикам с валютой некуда бежать

Несмотря на стабильность рубля в последние полгода, отказываться от валютных накоплений граждане не торопятся, утверждают банкиры и финансовые консультанты: слишком эффективной оказалась последняя прививка, полученная любителями рублевых сбережений в конце 2014 г. «Кроме того, теперь многие наши клиенты копят и сберегают «по науке» – в той валюте, в которой планируются расходы: если нужны деньги на обучение в Европе – держат сбережения в евро», – делится наблюдениями гендиректор консалтинговой группы «Личный капитал» Владимир Савенок. Главное – чтобы эти вложения были ликвидными.

В России способов вложить валюту (без конвертации в рубли) с гарантированным доходом немного – банковский депозит или счет (в том числе карточный), а также валютные облигации.

Вклады

Ставки валютных вкладов за последние месяцы упали до исторических минимумов, особенно в евро. Еще в начале июля средняя ставка годового вклада (по 40 банкам с наибольшим размером средств населения) на сумму $10 000 составляла 1,85% годовых, на 10 000 евро – 1,02%, а сейчас – 1,39 и 0,63% соответственно. Некоторые (Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», «ОТП банк», Росбанк и др.) теперь начисляют на многие вклады в евро символические 0,01% годовых (см. таблицы на стр. 09).

Люди до сих пор продолжают хранить заметную долю сбережений в валюте, а занимают исключительно в рублях, спрос компаний на валютные кредиты также ограничен, объясняет отсутствие у банков интереса занимать в валюте вице-президент банка ВТБ Иван Пятков. Валютные ставки могут стать еще ниже, предупреждает он.

Квалифицированный инвестор Греф «Я свои личные деньги год назад вкладывал в валютные бонды <...> Все, что я по повышенной ставке заработал на бондах, я отдал на налоги <...> То есть игра свеч не стоила», – поделился президент Сбербанка Герман Греф на инвестиционном форуме в Сочи 30 сентября (цитата по «Интерфаксу»). В результате чистый доход от такой инвестиции, по его словам, получился примерно равным депозитному в банке.

Депозиты по низким ставкам – все равно лучше, чем платить за хранение наличных в банковской ячейке или держать валюту просто дома, считает главный аналитик инвестиционного департамента «ВТБ 24» Станислав Клещев.

Тем не менее некоторые крупные банки принимают доллары и евро во вклады под более высокие проценты. Например, в Бинбанке, банках «Санкт-Петербург» и «Восточный» можно разместить доллары на застрахованную сумму под 2,3% годовых. «Тинькофф банк» принимает евро под 2%, а «Югра» – под 1,7% (см. таблицу).

Немного повысить ставку (в среднем на 0,1 п. п.) можно, открыв вклад через интернет-банк. Налогов с доходов по валютным вкладам с такими ставками платить не придется: НДФЛ взимается, лишь когда ставка валютного вклада в российском банке превысит 9% годовых. Но если банк рухнет, валютные вкладчики получат страховку в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.

Еврооблигации

Сейчас открывать вклад в валюте, чтобы заработать, совсем неинтересно, говорит замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова: новая девальвация в ближайшее время не ожидается. Поэтому, чтобы получить доход чуть больше, чем по вкладу, она рекомендует валютные облигации (евробонды). Тот же совет дают Савенок, Клещев и другие эксперты.

Обычно евробонды покупают состоятельные клиенты инвестбанков, квалифицированные инвесторы на международном рынке, где минимальные лоты составляют $100 000–200 000. Например, доходность долларовых евробондов Evraz Group с погашением в апреле 2018 г. сейчас 3,6%, а МКБ с погашением в ноябре 2018 г. – 6,1%

Для инвесторов с небольшими средствами Московская биржа в прошлом году в валютной секции запустила торги мелкими лотами корпоративных еврооблигаций (номиналом $1000). Текущая доходность евробондов с погашением в ближайшие 1,5–2 года – 2,5–3% в долларах. По словам Клещева, сейчас долларовая доходность более длинных выпусков превышает 4% годовых (ВЭБ с погашением в июле 2020 г. – 4,26%; Промсвязьбанк с погашением в июле 2021 г. – 7,47%).

Купить их можно через брокера, переведя валюту с банковского счета на брокерский с указанием площадки – валютной секции основного рынка биржи, рассказывает ведущий инвестиционный консультант «БКС брокера» Сергей Скоробогатов. После продажи или погашения бумаги валюту можно вывести на банковский счет также без конвертации. Услуги брокеров не слишком дороги: комиссия БКС за сделки с еврооблигациями на Московской бирже – 0,125%.

Главный недостаток вложений в еврооблигации – налоги (см. врез). Весь доход от них облагается НДФЛ, причем не только рост валютной цены и купон, но и переоценка бумаги. НДФЛ не облагаются лишь купоны евробондов, выпущенных субъектами Федерации и РФ. Те же правила налогообложения действуют в отношении бондов, купленных гражданами на международных площадках, они сами обязаны подавать в налоговую инспекцию декларацию о доходе и уплачивать налог, если этого не сделает брокер.

Многие брокеры Московской биржи являются налоговыми агентами по операциям на основном рынке биржи, поэтому обязаны исчислить и уплатить налог с заработанного клиентом дохода в рублевом эквиваленте. Единственный вариант избежать налога – покупать евробонды на инвестиционный счет с налоговым вычетом II типа (от НДФЛ освобождается весь доход от вложения 400 000 руб. в год).

Деньги на брокерском счете не застрахованы, поэтому к выбору брокера надо подходить очень щепетильно, напоминает Шилова.

Если человек планирует потратить валюту в ближайшие год-полтора, лучшее решение для него – наличные или вклад, любой другой инструмент не обладает достаточной ликвидностью, считает портфельный управляющий GHP Group Алена Николаева.

«Если вы просто держите валюту потому, что не верите в рубль (эта точка зрения совпадает с моей), я рекомендую держать деньги в двух валютах: 40% – в евро и 60% – в долларах», – резюмирует Савенок.