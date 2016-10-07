АСВ повысило ставку до максимума

Финансово неустойчивые банки и те, кто задирает доходности по вкладам, заплатят по максимальной ставке 500%

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил повысить ставку взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) для банков с неустойчивым финансовым положением и тех, кто привлекает вклады населения по завышенным доходностям. Речь идет о повышенной дополнительной ставке: с I квартала 2017 г. надбавка составит 400% от величины базовой ставки взносов, которую ежеквартально платят все банки, привлекающие средства населения (0,12%). А со II квартала 2017 г. ставка вырастет до максимально предусмотренной – 500%.

Сейчас повышенная дополнительная ставка установлена на уровне 200%, но с IV квартала этого года она вырастет до 300%.

О том, что ставка может вырасти, в сентябре предупреждал замминистра финансов Алексей Моисеев: «Пока не обсуждается повышение базовой ставки, но будет обсуждаться увеличение повышенной дополнительной ставки до предельного значения», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

Систему дифференцированных ставок АСВ применят к банкам, которые задирают доходности по вкладам населения. Если они превышают рекомендованный уровень доходности на 2-3 процентных пункта, то платят взносы по дополнительной ставке (ее совет директоров АСВ оставил без изменений – 50% от базовой). Если же ставки по вкладам задраны более чем на 3 п. п., то отчисления происходят по повышенной дополнительной ставке. С начала этого года последняя уплачивается также банками, чья финансовая устойчивость вызывает сомнения у Центробанка. Эти банки несут повышенный риск для системы и должны нести большее бремя по финансированию ФСВ, говорил в сентябре зампред ЦБ Михаил Сухов. Повышенная дополнительная ставка достаточно объективно отражает признаки финансовой неустойчивости банков, указывал он.

По итогам II квартала 2016 г. по такой ставке заплатят 117 банков, включая те 12, что привлекают вклады под завышенные проценты, приводил данные Сухов.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей АСВ и банков.