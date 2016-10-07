Бинбанк присоединят к «МДМ банку»

К Бинбанку в 2016 г. уже были присоединены три кредитных организации - «Кедр», «Бинбанк Смоленск» и «Бинбанк Сургут»

Акционеры «МДМ банка» и Бинбанка в пятницу, 7 октября, утвердили схему юридического объединения двух банков. Бинбанк будет присоединен к «МДМ банку», однако вся сеть кредитной организации будет работать под брендом Бинбанк. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе кредитных организаций со ссылкой на решение внеочередного общего собрания акционеров двух банков.

«Выбор данного варианта обусловлен тем, что он позволит максимально быстро завершить процесс объединения. За то время, пока Бинбанк присоединял другие банки группы, «МДМ банк» был подготовлен к тому, чтобы на его балансе (лицензии) завершить создание объединенной кредитной организации», – говорится в сообщении. Процесс объединения двух банков планируется завершить к концу 2016 г.

К Бинбанку в 2016 г. уже были присоединены три кредитных организации - «Кедр», «Бинбанк Смоленск» и «Бинбанк Сургут». В ноябре к Бинбанку должен быть присоединен еще и «Бинбанк Тверь». В I квартале была проведена технологическая интеграция карточной «дочки» кредитной организации – «Бинбанк кредитные карты», впрочем, она пока остается независимой юридической структурой.

В конце декабря 2015 г. Бинбанк сообщил, что бизнесмены Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев приобрели 84,38% акций «МДМ банка» у Сергея Попова и части миноритарных акционеров. Однако благодаря родственному миноритарию – управляющей компании МДМ, на которой висел пакет 9,88% «МДМ банка», - доля Шишханова и Гуцериева в кредитной организации составляла 94,2%. Цена выкупа тогда не раскрывалась, однако указывалось, что в течение первого полугодия 2016 г. доля предпринимателей в «МДМ банке» достигнет 100%, затем, к концу года, планировалось объединить кредитные организации под брендом Бинбанка.

К марту 2016 г. компания «Даррингтон энтерпрайзес» (которая к тому времени консолидировала уже 97,64% голосующих акций), бенефициарами которой являются Шишханов и Гуцериев, направила «МДМ банку» обязательное предложение о приобретении его ценных бумаг. Цена выкупа ценных бумаг у миноритариев составляла $0,0577 за обыкновенную акцию и $0,0459 за привилегированную голосующую акцию.

По итогам первого полугодия 2016 г. активы Бинбанка составляли 738,599 млрд руб.: он занял 14-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». «МДМ банк» с активами 271,546 млрд руб. занял 32-е место. По объему средств физлиц (347,812 млрд руб.) Бинбанк занимал 7-е место в рэнкинге, «МДМ банк» с 153,811 млрд руб. средств физлиц - 18-е.