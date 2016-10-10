Совкомбанк купил еще один банк

На этот раз он приобрел российскую «дочку» турецкой Garanti Bankasi

Совкомбанк покупает 100% российского «Гаранти банк – Москва» у турецкой финансовой корпорации Garanti Bankasi. Об этом в понедельник, 10 октября, объявили сами Совкомбанк и Garanti Bankasi. Планируется, что сделка будет закрыта до конца 2016 г.

Совкомбанк приобретет 1729 акций (99.94% уставного капитала) у Garanti Bankasi и 1 акцию (0,04%) у принадлежащей турецкой финансовой корпорации компании Garanti Bilişim Teknolojisi (Garanti Technology).

Цена покупки составит $40 455 201, впрочем возможны корректировки суммы вплоть до завершения сделки, уточняется в пресс-релизе Garanti Bankasi. «Особенностью данной сделки является выгодная цена и безупречная репутация продавца, гарантирующая достоверность отчетности и отсутствие скелетов в шкафу», - сообщает Совкомбанк.

Покупка «Гаранти банк – Москва» – уже четвертое приобретение на банковском рынке Совкомбанка за последние два года. В феврале 2014 г. он приобрел российскую «дочку» американской GE Money – «Джии мани банк», в марте 2015 г. купил российскую «дочку» индийской банковской группы ICICI Bank Eurasia, а в октябре 2016 г. – Меткомбанк у подконтрольной Алексею Мордашову «Севергрупп».

Не только банки Совкомбанк в понедельник также объявил о подписании соглашения о приобретении электронной площадки «РТС-тендер». «Помимо приобретений в банковском секторе, Совкомбанк также активно инвестирует в высокотехнологичные активы, предоставляющие удаленные услуги для малого и среднего бизнеса в области поставок товаров для государственных нужд», – говорится в пресс-релизе банка. По информации кредитной организации, это приобретение позволит банку получить доступ к более 200 000 компаний, аккредитованных на площадке «РТС-тендер», расширив возможности банка в сопровождении полного цикла работы компаний на рынке государственного заказа. «РТС-тендер» - одна из пяти федеральных площадок, работающая в секторе государственных и муниципальных закупок в рамках 44-ФЗ, а также закупок государственных корпораций в рамках 223-ФЗ.

Также в сентябре 2015 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Совкомбанк в качестве санатора банка «Экспресс-Волга».

«В течение последних лет многие собственники приняли решение о выходе из банковского бизнеса ввиду отсутствия значительных перспектив на быстро консолидирующемся рынке. Совкомбанк реализует стратегию построения универсальной модели федерального банка, в том числе приобретая и успешно интегрируя банки среднего и небольшого размера», – объясняет свою стратегию российская кредитная организация.

Совкомбанк по итогам первого полугодия 2016 г. с активами в 510,7 млрд руб. занимал 17-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». «Гаранти банк – Москва» с 6,9 млрд руб. активов – 269-е место в рэнкниге.

Финансовая корпорация Garanti Bankasi была основан в 1946 г. Сейчас это второй по величине частный банк Турции. На 30 июня он обладал активами на сумму $100,1 млрд.