Сбербанк резко повысил максимальную ставку розничных вкладов

Улучшение условий ненадолго: открыть рублевый вклад под 7,25–8% годовых можно лишь в течение 50 дней

Сбербанк во вторник предложил розничным клиентам новый вклад в рублях «Самое ценное» с необычно высокой для него процентной ставкой и подарком в виде бесплатной страховки от несчастного случая.

Это вклад сроком 175 дней на сумму не менее 25 000 руб. Процентная ставка при вложении минимальной суммы составляет 7,25% годовых, при сумме от 500 000 руб. – 7,5%, а от 1 млн руб. – 8%. Проценты не капитализируются и выплачиваются в конце срока. Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Вклад можно оформить в отделениях банка, в интернет-банке и мобильном приложении, а также в устройствах самообслуживания до 30 ноября 2016 г. включительно.

Кроме того, клиенты, открывшие вклад, смогут до 20 декабря бесплатно оформить страховку от несчастного случая по программе «Защищенный вкладчик» от компании «Сбербанк страхование жизни» с покрытием на сумму 100 000 руб. Страховка действует по всему миру в течение 175 дней с момента подключения к программе.

Новый вклад – самое выгодное действующее предложение Сбербанка для розничных вкладчиков.

После снижения банком доходности розничных вкладов 30 сентября максимальная ставка по вкладам базовой и онлайн-линеек в нем составляет 6,85% годовых (6,95% с учетом капитализации процентов). Столько банк начисляет на вклад «Сохраняй онл@йн» сроком 6–12 месяцев на сумму от 700 000 руб.

До введения вклада «Самое ценное» на ставку 8% годовых в Сбербанке могли рассчитывать только клиенты премиум-сегмента, вкладывающие не менее 500 млн руб. (депозит «Лидер Сохраняй»).

По словам директора департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Натальи Алымовой, новый вклад – подарок розничным клиентам в честь 175-летия Сбербанка.

А вот по мнению экспертов, причины фактического, хоть и временного, повышения Сбербанком рублевой ставки могли быть экономическими.

«С начала года Сбербанк заметно отставал от конкурентов по динамике привлечения рублевых ресурсов, поэтому введение вклада с повышенной ставкой может быть связано с желанием поправить положение и нарастить долю на рынке», – считает управляющий директор НАФИ Павел Самиев.

В пятницу Сбербанк заявил о притоке вкладов за сентябрь в реальном выражении в рублях, долларах и евро. Причем в рублевые вклады он привлек вдвое меньше средств, чем в валютные. Как сообщил тогда «Ведомостям» зампред правления Сбербанка Александр Морозов, прирост вкладов в сентябре составил 21 млрд руб. и $648 млн валюты.

По словам вице-президента «СМП банка» Романа Цивинюка, действия «Сбера» могли быть продиктованы структурой его депозитного портфеля. «Банк мог ранее привлечь значительный объем средств во вклад, срок которого завершается в IV квартале. Чтобы не допустить оттока средств вкладчиков, а также изменить валюту привлечения, к окончанию срока старого продукта вводится новый вклад с конкурентными условиями, в который клиенты могут переложиться», – предполагает банкир.