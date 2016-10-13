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Мошенники пытаются похитить у клиентов Сбербанка до 500 млн рублей в неделю

Примерно 200-250 млн рублей удается вернуть
Мошенники используют социальную инженерию для того, чтобы красть средства клиентов
Мошенники используют социальную инженерию для того, чтобы красть средства клиентов
Е. Разумный / Ведомости

Мошенники пытаются вывести 450-500 млн руб. в неделю, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на форуме Финополис-2016. «С помощью центра мониторинга мы возвращаем уже выведенные средства со счетов клиентов примерно на 200-250 млн руб. в неделю», – сообщил Кузнецов. Он указал, что мошенники используют социальную инженерию для того, чтобы красть средства клиентов.

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Социальная инженерия – это применение к пользователям манипулятивных психологических техник с целью получить конфиденциальные данные, например пароли от интернет-банка, данные карт, коды 3D-Secure и т. д.

Для борьбы с мошенничеством Центробанк планирует законодательно обязать все банки проводить анти-фрод мониторинг транзакций, рассказал замначальника Главного управления информационной безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев. «Если [Олег] Тиньков говорит, что у его клиентов не крадут деньги со счетов, то это не значит, что этого нет, просто через его карты мошенники выводят уже похищенные средства», – описывает проблему Сычев.

В конце 2015 г. банки стали внедрять инновационные сервисы, мошенники их изучили и стали использовать для хищения средств, в результате в I квартале 2016 г. количество несанкционированных операций по переводу средств физлиц выросло до более 700 млн руб., говорит Сычев. Во II квартале объем таких операций снизился до 600 млн руб., а в июле-августе до 400 млн.

Всего, по его данным, как у юридических (включая банки), так и у физических лиц мошенники с начала года пытались похитить 5 млрд руб., из них успешных попыток было на 2 млрд. ЦБ ждет всплеск атак на банки к концу года – такой вывод регулятор делает на основе данных о числе зараженных устройств.

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