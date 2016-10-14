Чистая прибыль Сбербанка за 2016 г. может составить 0,5 трлн руб.

В 2017 г. чиновники рассчитывают получить от Центробанка 50 млрд руб. в виде дивидендов по акциям Сбербанка, следует из пояснительной записки к проекту бюджета 2017–2019 гг. («Ведомости» с ней ознакомились).

У Сбербанка нет жестких обязательств, но он стремится платить акционерам 20% чистой прибыли (см. график). Центробанку принадлежит 50% плюс 1 акция госбанка. «Исходя из этого, а также учитывая, что госбанк платит равные дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции, можно говорить о том, что чиновники ориентируются на чистую прибыль Сбербанка по итогам 2016 г. в 0,5 трлн руб.», – подсчитала аналитик БКС Ольга Найденова. Это больше, чем ждал рынок.

Credit Suisse рассчитывает, что Сбербанк по итогам года заработает 472 млрд руб., «ВТБ капитал» – 490,8 млрд, «Ренессанс капитал» – 482,6 млрд. Лишь UBS прогнозирует прибыль выше ожиданий чиновников – 520 млрд. Сбербанк прогноз по чистой прибыли на 2016 г. не давал, его представитель от комментариев отказался, ЦБ не ответил на запрос.

На год раньше ЦБ перечислит в бюджет дивиденды по акциям Сбербанка за 2016 г. до 1 августа следующего года, указано в проекте бюджета на 2017–2019 гг. Сейчас ЦБ должен перечислять в бюджет 75% своей прибыли, но ранее было принято решение, что в этом году ЦБ заплатит в бюджет 90%.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли по международным стандартам. Отчетность по МСФО за девять месяцев госбанк еще не опубликовал, а его результаты за полгода побили все прогнозы аналитиков – 263,1 млрд руб. По РСБУ Сбербанк заработал за девять месяцев 376,7 млрд руб. Получается, что в IV квартале его чистая прибыль должна быть не менее 123 млрд руб., или 41 млрд в месяц. В последнее время Сбербанк зарабатывал больше: в сентябре его чистая прибыль составила 53,9 млрд руб., в августе – 47,8 млрд, в июле – 45,6 млрд.

Результаты банка по российским и международным стандартам не сильно расходятся, поэтому отчетность банка по РСБУ за девять месяцев можно считать показательной, говорит аналитик «Атона» Михаил Ганелин. Он полагает, что Сбербанк заработает 500 млрд руб. и, возможно, даже чуть больше. «Не исключено, что с такой доходностью Сбербанк в следующем году может пересмотреть дивидендную политику и увеличить процент выплат», – рассуждает Ганелин. Сбербанк идет с опережением прогноза, более реалистичной цифрой на данный момент выглядит 520 млрд руб., считает аналитик UBS Михаил Шлемов.

Если исходить из того, что банк заработает 500 млрд руб. за год, то получается, что он торгуется с коэффициентом 6,5 P/E (цена к прибыли), а это очень мало для такого банка со столь высокой доходностью на капитал, говорит Ганелин: несмотря на рост обыкновенных акций Сбербанка на 44,3% с начала года, они все еще очень дешевы.