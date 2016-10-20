ЦБ выбрал нового банковского регулятора

Алексей Лобанов стал директором департамента банковского регулирования Банка России, объявил ЦБ. До этого он занимал должность замначальника этого департамента.

С тех пор, как в 2014 г. Василий Поздышев, возглавлявший департамент, стал зампредом, у этого департамента не было директора.

Новое назначение – еще одно в череде кадровых перестановок в ЦБ. В начале октября ЦБ объявил о том, что первый зампред регулятора Алексей Симановский, который курировал вопросы регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций, оставил эту должность и стал советником председателя Банка России.

Как первый зампред, Симановский курировал работу зампредов ЦБ Василия Поздышева, Михаила Сухова и Владимира Сафронова. Теперь курировать Поздышева и Сафронова будет первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, вернувшийся в регулятор в январе 2015 г.

Тулин займется вопросами регулирования и надзора, а вопросы лицензирования и финансового оздоровления отойдут в ведение первого зампреда Сергея Швецова. Сухов покинул ЦБ, теперь он будет работать в ВТБ.