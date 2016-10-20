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ЦБ выбрал нового банковского регулятора

Банк России продолжил кадровые перестановки
Алексей Лобанов стал директором департамента банковского регулирования Банка России
Алексей Лобанов стал директором департамента банковского регулирования Банка России
Ассоциация региональных банков России

Алексей Лобанов стал директором департамента банковского регулирования Банка России, объявил ЦБ. До этого он занимал должность замначальника этого департамента.

С тех пор, как в 2014 г. Василий Поздышев, возглавлявший департамент, стал зампредом, у этого департамента не было директора.

Зампредседателя ЦБ Михаил Сухов перейдет в ВТБ
Зампредседателя ЦБ Михаил Сухов перейдет в ВТБ
В госбанке он займет должность зампредседателя правления и будет курировать вопросы «Базеля III»

Новое назначение – еще одно в череде кадровых перестановок в ЦБ. В начале октября ЦБ объявил о том, что первый зампред регулятора Алексей Симановский, который курировал вопросы регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций, оставил эту должность и стал советником председателя Банка России.

Как первый зампред, Симановский курировал работу зампредов ЦБ Василия Поздышева, Михаила Сухова и Владимира Сафронова. Теперь курировать Поздышева и Сафронова будет первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, вернувшийся в регулятор в январе 2015 г.

Тулин займется вопросами регулирования и надзора, а вопросы лицензирования и финансового оздоровления отойдут в ведение первого зампреда Сергея Швецова. Сухов покинул ЦБ, теперь он будет работать в ВТБ.

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