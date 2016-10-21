Госбанки повышают ставки по рублевым вкладам

«ВТБ 24» в четверг повысил ставки рублевых вкладов для розничных клиентов сроком до полугода на 0,9–1,4% годовых. Теперь максимальная ставка рублевого непополняемого вклада, который открывается в банке, составляет 8,4%. Столько банк начисляет по вкладам на сумму от 1,5 млн руб. сроком 91–180 дней. Ранее максимальная ставка была 8% годовых (от 1,5 млн руб., 181–394 дня).

Доходность рублевых вкладов сроком более полугода госбанк снизил на 0,15–0,3 п. п. «Такой шаг традиционен для крупных игроков в IV квартале. Во многом это связано с тем, что в конце года население более активно формирует сбережения, и нынешний год не будет исключением», – объясняет представитель «ВТБ 24».

«В конце года банкам традиционно приходится делать выплаты бюджетникам и вкладчикам, и они борются за удержание этого кэша, – говорит госбанкир. – Отличие в том, что если раньше максимальная ставка была у более длинных вкладов, то в этом году банки готовы ее давать только на 3–6 месяцев».

Ранее, 11 октября, резко повысил максимальную ставку по вкладам Сбербанк, предложив розничным клиентам новый депозит сроком 175 дней под 7,25–8% годовых. За неделю до этого госбанк снизил ставки по вкладам базовой линейки и онлайн в рублях, долларах и евро, объяснив это снижением ключевой ставки (19 сентября ЦБ снизил ее до 0,5 п. п. до 10% годовых).

С июля 2016 г. вклады населения в банках выросли с 23 трлн до 23,3 трлн руб. За этот период у Сбербанка вклады прибавили с 10,87 трлн до 11 трлн руб., а у «ВТБ 24» – с 1,68 трлн до 1,7 трлн. Доля Сбербанка на рынке вкладов составила 39,9%.

Прогноз однозначный Годовой темп прироста депозитов юридических и физических лиц в 2017 г. составит всего 7–9% – такой прогноз сделал руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев. По итогам этого года вклады населения, по оценке ЦБ, прибавят 10–15%.

«Сохраняются ожидания, что ЦБ продолжит снижение ключевой ставки, – указывает член правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов. – И госбанки удешевили базовые линейки вкладов, но ввели спецпредложение с повышенной ставкой, действие которого легко прекратить, если ЦБ примет положительное решение». В «Возрождении» неделю назад ставки рублевых вкладов были уменьшены на 0,3–0,4 п. п.

Частные банки продолжают снижать доходность депозитов. Ставки крупных игроков редко превышают 10% годовых в рублях, а валютные – 1% в евро и 2,3% в долларах. Несколько банкиров рассказали, что также готовятся предложить сезонные вклады.

«Декабрь 2014 г. серьезно изменил поведение вкладчиков и банков, – напоминает первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин. – Тогда многим пришлось резко повышать ставки вслед за ключевой, к тому же многие вкладчики, опасаясь за сохранность средств, предпочли государственные банки. В конце 2015 г. сроки большинства таких депозитов истекли, и банкам приходилось удерживать вкладчиков в условиях, когда ставки были серьезно ниже». Похоже, история повторяется, считает он: ставки госбанков заметно ниже рынка и им придется приложить дополнительные усилия для удержания вкладчиков, в том числе тех, кто в 2014 г. размещал средства на два года.

«В конце 2014 г. значительная часть клиентов действительно размещала средства по экстравысоким ставкам. С одной стороны, вкладчикам хотелось зафиксировать более выгодные условия, с другой – финансовая неопределенность не позволяла открывать вклады на слишком долгий срок, поэтому большинство таких депозитов размещалось на полгода-год. Таким образом, речи об их переразмещении в конце 2016 г. нет», – возражает замначальника управления финансов клиентов «ВТБ 24» Мария Саенко.