Брокеры будут нести ответственность за сделки клиентов

Принципы регулирования брокерской деятельности, сформированные в начале 2000-х гг., устарели, констатировал в понедельник зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Подготовленный регулятором консультативный доклад по совершенствованию регулирования брокерской деятельности призван восполнить этот пробел.

Сегодня брокеры предлагают клиентам множество сервисов, которые частично или полностью не подпадают под действующее регулирование брокерской деятельности. Например, интернет-магазин акций, где акции продаются как обычный товар по дилерской схеме, с возможностью оплаты пластиковой картой через интернет. Или портфель ценных бумаг, который клиент формирует самостоятельно на основе предоставленных брокером рекомендаций. Ещё один пример - автоследование, когда сделки на счёте клиента автоматически воспроизводят стратегию определенного управляющего.

Проблема состоит в том, что все эти сервисы находятся на грани брокерской деятельности и доверительного управления, а по сути - не подпадают под регулирование ни одной их них.

«Не совсем понятно, то ли это доверительное управление, то ли это брокерская деятельность, то ли гибридная модель, которая сегодня вообще не регулируется», - подчеркнул Чистюхин.

Проблема состоит также в том, что в рамках этих упомянутых сервисов клиенту не раскрывается вся информация о рисках. Например, в случае с магазином акций - о том, что для регистрации прав на приобретенные акции надо открыть счёт в депозитарии, а это повлечет за собой расходы, или что если количество приобретенных акций не будет соответствовать стандартному биржевому лоту, то продать их по рыночной цене будет сложно. В случае с автоследованием сигналы могут передаваться недостаточно точно, может присутствовать временной лаг между сделкой мастер-счета и клиента, который окажет влияние на результат, присутствуют и другие риски.

Во всех упомянутых случаях брокер оказывает существенное влияние на принятие клиентом решения по инвестированию, но не несёт при этом никакой федуциарной ответственности, считает Чистюхин: «Иногда это агрессивное предложение (тех или иных инструментов), и, конечно, по нашему мнению, брокер должен разделять с клиентом ответственность за такие предложения по инвестированию - но сегодня законодательство данных норм не содержит».

Чтобы решить эту проблему, ЦБ предлагает перейти к регулированию посреднической деятельности на основании «экономического содержания» операций, а не формального разделения на классы брокеров, дилеров и доверительных управляющих. Осуществить это предлагается по аналогии с законодательством ЕС, где есть регулирование «инвестиционных фирм», внутри которых «нет жесткого деления на брокерскую, дилерскую деятельность, консультирование, доверительное управление - все это может делать инвестиционная фирма», отметил Чистюхин. В зависимости от того, какой круг вопросов она решает (осуществляет ли только дилерскую деятельность или также брокерскую, депозитарную), ставится вопрос о том, какую информацию она должна раскрыть клиенту и какую ответственность перед ним будет нести.

При этом «если посредник строго выполняет указания клиента, фактически не оказывая влияния на портфель активов, которые клиент приобретает, то он не несёт ответственности за последствия этого инвестирования», отмечает Чистюхин, добавляя, что единственная обязанность брокера при этом - осуществить операцию «на наилучших для клиента условиях». Если же брокер оказывает влияние на решения клиента - что приобрести, в какой портфель вложиться - и при этом неправильно оценил его риск-профиль, не раскрыл необходимую информацию или предложил невыгодную сделку, то он должен понести ответственность и возместить клиенту его потери и убытки.

ЦБ также предлагает расширить понимание регулирования финансовых инструментов. Так, по словам Чистюхина, сегодня брокеры активно совершают сделки на валютных рынках, однако формально эти сделки под регулирование брокерской деятельности не подпадают, что необходимо хотя бы частично исправить, чтобы ЦБ мог регулировать размер плеч на валютном рынке.

По словам Чистюхина, в перспективе для недобросовестных брокеров могут быть предусмотрены дополнительные виды административной ответственности, однако сейчас принципиальным является установление их гражданско-правовой ответственности за финансовые результаты своих клиентов.