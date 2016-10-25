ЦБ превратит брокеров в инвестиционные фирмы

Их будут регулировать по-европейски: несколько лицензий объединят в одну, но придется отвечать за убытки клиентов

Регулятор хочет изменить отношение брокеров к инвесторам. Текущая бизнес-модель привела к тому, что у брокеров всего 80 000 активных счетов, а средняя жизнь счета – девять месяцев, сетовал в апреле первый зампред ЦБ Сергей Швецов. То есть за это время человек полностью теряет свои накопления, но для брокеров это не проблема, объяснял он: «У нас 140 млн населения, брокерам есть что перемалывать дальше».

Сначала регулятор предложил разделить инвесторов на три категории в зависимости от вложенной суммы: чем она меньше, тем уже перечень доступных им операций. Теперь ЦБ планирует расширить ответственность брокеров за операции клиентов, говорится в «консультативном докладе по совершенствованию регулирования брокерской деятельности».

Принципы, на которых строились взаимоотношения брокеров и клиентов в 2000-е гг., устарели, объяснил в понедельник зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Появилось множество услуг, которые де-факто не регулируются в рамках брокерской лицензии либо регулируются частично: интернет-магазины акций, сервисы автоследования, формируемые по рекомендациям брокера портфели ценных бумаг. С ними связан ряд проблем. Одна из них – клиент часто не осознает риски, которым подвергает свои вложения, а брокер не заинтересован просветить его: например, интернет-магазин акций не предупреждает покупателя о рыночных рисках, а при автоследовании инвестиционные решения могут транслироваться некорректно, не исключен сбой алгоритма. «О реализации подобных рисков инвесторы, как правило, узнают постфактум», – пишет ЦБ.

Услуги брокера все ближе по сути к доверительному управлению или финансовому консультированию, отмечает регулятор и приходит к выводу, что модель вознаграждения брокеров и правила, которым они должны следовать, предлагая свои продукты, должны измениться (см. врез). В качестве образца регулирования ЦБ приводит директиву ЕС о рынках финансовых инструментов: она не разделяет посредников на брокеров, дилеров, управляющих, а предлагает единое собирательное понятие «инвестиционная фирма», которая несет фидуциарную ответственность перед клиентами.

Сначала подумать Необходимо изменить модель и стандарты продаж финансовых продуктов, приблизить их к западным, призывал в апреле Швецов: «Прежде чем продать финансовый продукт, продавец должен понять, а действительно ли он подходит потребителю. Если это не так, то надо разъяснить, как работает продукт, или отказаться от его продажи».

Она может быть разной. Если посредник выполняет указания клиента, не влияя на активы, которые тот приобретает, то он не несет ответственности за последствия этого инвестирования, отмечает Чистюхин: единственная обязанность брокера – осуществить операцию «на наилучших для клиента условиях». Если же брокер оказывает влияние на решения клиента – что приобрести, в какой портфель вложиться – и неправильно оценил его риск-профиль, не раскрыл необходимую информацию или предложил невыгодную сделку, то он должен возместить клиенту понесенные убытки.

Чтобы определить, где начинается ответственность брокера, ЦБ предлагает тестировать инвесторов, как клиентов при заключении договора доверительного управления.

Регулирование областей, пограничных между брокерской деятельностью и доверительным управлением, необходимо совершенствовать, согласен президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев: «Многие услуги сейчас юридически структурированы как брокерские, но по существу являются услугами по доверительному управлению», а к управляющим требования должны быть выше.

«Инвестиционная фирма не обязательно означает, что исчезнет понятие брокера или доверительного управляющего, – рассуждает Тимофеев, – в Европе это понятие даже шире, чем наше понятие «профучастник рынка ценных бумаг», при этом брокерская деятельность и деятельность по управлению в Европе регулируется и лицензируется отдельно».

Брокер должен компенсировать клиенту убыток – если продал ему стратегию, не соответствующую риск-профилю, рассуждает президент «Финама» Владислав Кочетков, добавляя, что влияние рыночных факторов на успешность стратегии исключать все же нельзя, правила риск-профилирования необходимо установить на уровне СРО. Если брокер рекомендовал клиенту инструмент, соответствующий его инвестиционному профилю, он не должен нести ответственность за то, что с ним произойдет, если негативные изменения не могли быть спрогнозированы на момент такой рекомендации, согласен Тимофеев.

Брокерская лицензия сейчас не охватывает деятельность на валютном рынке, заметил вчера Чистюхин. Речи о включении всего валютного рынка в регулирование брокерской деятельности пока не идет, но два вопроса включить в него необходимо, считает он: размер плеча и разделение средств клиентов. Валютный рынок не должен оставаться диким полем с неограниченным плечом: ограничения есть на фондовом рынке, должны быть и на валютном, говорит Кочетков.