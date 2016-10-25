ЦБ отозвал лицензию у ООО «Коммерческий банк «Финансовый капитал»

25 октября Банк России отозвал лицензию у петербургского ООО «Коммерческий банк «Финансовый капитал».

Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, говорится в сообщении регулятора. После того как банк по требованию ЦБ доформировал резервы на возможные потери по ссудной задолженности, регулятор вынужден был принять меры по предотвращению банкротства банка. Также «Финансовый капитал», по данным регулятора, не соблюдал требования законодательства в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Выплаты страховых возмещений вкладчикам банка начнутся не позднее 8 ноября, сообщает пресс-служба АСВ. Банки-агенты будут отобраны не позднее 31 октября.

Банк был зарегистрирован в апреле 1996 г. в Петербурге, имеет три филиала (Петрозаводск, Кандалакша и Апатиты в Мурманской области), два допофиса и одну операционную кассу. По данным «Интерфакс-ЦЭА», по результатам девяти месяцев 2016 г. банк занимал 495-е место по размеру активов (1,14 млрд руб.) и 468-е - по размеру собственного капитала (355,3 млн руб.).

По данным на сайте ЦБ, 46,5% акций банка принадлежит Николаю Козловскому, его жене Людмиле Козловской (4,8%), ЗАО «Строительный концерн "Нева" (1,46%), который на 77% принадлежит Козловскому, бывшему сотруднику налоговой полиции Андрею Пантелееву (9,7%), также акционерами являются шесть физлиц и неназванные миноритарии. Николай Козловский с 1997 по 2001 г. был депутатом заксобрания Ленобласти.

В 2014 г. неизвестные лица похитили исполняющего обязанности предправления банка Никиту Даньшина, но затем освободили. В том же году в апреле был задержан по уголовному делу о мошенничестве с НДС совладелец банка Андрей Пантелеев.

«Финансовый капитал» был отключен от БЭСП 5 октября, тогда же он прекратил прием вкладов.

«Финкапитал» специализировался преимущественно на кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса, на которых приходилось около 3/4 ссудной задолженности на 1 октября 2016 г., но качество кредитного портфеля было низким, говорит аналитик рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») Павел Желобов. Из-за постоянного досоздания резервов на возможные потери по ссудам и выского уровня расходов на обеспечение деятельности банк на протяжении последних семи кварталов был операционно убыточным, отмечает Желобов. По его словам, основная причина дефолта банка – потеря ликвидности: за II и III кв. 2016 г. объем средств, привлеченных от физлиц, сократился на 72%, отток средств юрлиц составил 9%. В результате на отчетные даты III квартала значение норматива текущей ликвидности находилось вблизи регулятивного минимума, а на внутримесячные даты норматив Н3 нарушался 15 раз в августе и 28 раз в сентябре, говорит аналитик.