Частные банки отыграли у государственных долю ипотечного рынка, утраченную в кризис

В первом полугодии российские банки, по данным RAEX, выдали 664,5 млрд руб. ипотечных кредитов – на 44% больше, чем годом ранее. Частные банки из числа 50 крупнейших выдали 75 млрд руб. ипотечных кредитов – на 42 млрд больше, чем годом ранее, сообщают аналитики RAEX по итогам анкетирования банкиров. Частные банки растут в 4 раза быстрее государственных, которые за полугодие нарастили выдачу ипотеки на 120 млрд руб., или на 30%, до 519 млрд. Остальные банки выдали ипотеки на 18 млрд руб. (+57%).

Год назад рынок ипотеки держался на крупнейших госбанках: доля Сбербанка в первом полугодии 2015 г. достигла 66%, рассуждает аналитик RAEX Анастасия Личагина, на пике кризиса фондирование оказалось неподъемным для большинства банков: «частные банки вынуждены сокращать свою долю» и лишь Сбербанк мог «продолжать спокойно работать на рынке ипотеки».

Сейчас стоимость фондирования снизилась и частные банки могут возвращаться на рынок ипотеки, продолжает она. Доля ипотеки с господдержкой у большинства крупных банков превышает 50%, однако аналитики RAEX констатируют восстановление и на вторичном рынке «за счет того, что банки снизили ставки, спрос вернулся, поскольку цены на вторичном рынке снизились значительно сильнее, чем на первичном», отмечает Личагина.

«Юникредит банк» (вошел в топ-20 ипотечных банков, см. таблицу) увеличил выдачу ипотеки благодаря росту на вторичном рынке недвижимости и участию в госпрограмме субсидирования ставок на первичном, говорит его представитель. Промсвязьбанк, по словам его представителя, увеличил продажи ипотечных продуктов в основном за счет госпрограммы субсидирования ипотеки. В 2017 г. банк прогнозирует уже не 6-кратный, а 2–3-кратный рост – за счет кредитования новостроек.

Доля пяти крупнейших банков с госучастием (Сбербанк, «ВТБ 24», Газпромбанк, ВТБ (Банк Москвы) и Связь-банк) сократилась до 77% с 86% годом ранее – в основном из-за Сбербанка, потерявшего сразу 16 процентных пунктов. Тренд на рост «удельного веса» госбанков переломлен, пишут аналитики RAEX.

Газпромбанк за полгода увеличил выдачу ипотеки в 2,5 раза, в том числе на первичном рынке – в 2,3 раза до 8,3 млрд руб., на вторичном – в 2,7 раза до 12 млрд, говорит замначальника департамента розничных продуктов и процессов Юлия Елсукова. Рост обеспечен в том числе эффектом базы: Газпромбанк был в числе тех, кто «с осторожностью» подошел к выдаче кредитов в начале 2015 г., добавляет она. ВТБ за девять месяцев 2016 г. выдал 28,3 млрд руб. ипотечных кредитов, замечает руководитель дирекции ипотечных продаж Георгий Тер-Аристокесянц – больше, чем за весь 2015 год. Каждый второй кредит, по его словам, оформляется в рамках ипотеки с господдержкой, а к концу года ВТБ прогнозирует «сезонный рост выдач» и рассчитывает по итогам года выдать ипотечных займов более 40 млрд руб. «ВТБ 24» – более 300 млрд руб., добавляет старший вице-президент и директор департамента ипотечного кредитования Андрей Осипов.

Связь-банку (+401%) помогла субсидированная ипотека – как классические программы, так и военная ипотека, говорит руководитель розничного, среднего и малого бизнеса Сергей Малышев: в I квартале 2015 г., до господдержки, ипотека практически не выдавалась. К концу года банк ждет всплеска продаж: программа субсидирования подходит к концу, клиенты должны завершить сделки до 1 января 2017 г. Банк также прогнозирует рост продаж классической ипотеки. «Цены стабилизировались, покупатель начал возвращаться, и застройщики, которые придерживали продажи хороших объектов до лучших времен, активно занялись их продвижением», – поясняет Малышев.

«Обгон» госбанков частными – явление разовое, полагает Личагина: текущее соотношение долей частных и государственных банков сохранится, а темпы роста сравняются. В целом по итогам 2016 г. рынок ипотеки вырастет на 40%, считают аналитики RAEX. В 2017 г. рост должен замедлиться: в случае снижения ключевой ставки ЦБ – до 25%, в случае ее сохранения – до 10%.

В Сбербанке не смогли предоставить комментарии. Директор департамента Сбербанка Наталья Алымова говорила, что за девять месяцев госбанк выдал 330 000 ипотечных кредитов на 510 млрд руб.