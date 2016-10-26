Банки
Статья опубликована в № 4190 от 26.10.2016 под заголовком: Ипотечный реванш

Частные банки отыграли у государственных долю ипотечного рынка, утраченную в кризис

Доля госбанков стабилизируется в районе 3/4, прогнозирует RAEX
Частные банки компенсировали прошлогодний провал в ипотеке
Частные банки компенсировали прошлогодний провал в ипотеке
М. Стулов / Ведомости

В первом полугодии российские банки, по данным RAEX, выдали 664,5 млрд руб. ипотечных кредитов – на 44% больше, чем годом ранее. Частные банки из числа 50 крупнейших выдали 75 млрд руб. ипотечных кредитов – на 42 млрд больше, чем годом ранее, сообщают аналитики RAEX по итогам анкетирования банкиров. Частные банки растут в 4 раза быстрее государственных, которые за полугодие нарастили выдачу ипотеки на 120 млрд руб., или на 30%, до 519 млрд. Остальные банки выдали ипотеки на 18 млрд руб. (+57%).

Год назад рынок ипотеки держался на крупнейших госбанках: доля Сбербанка в первом полугодии 2015 г. достигла 66%, рассуждает аналитик RAEX Анастасия Личагина, на пике кризиса фондирование оказалось неподъемным для большинства банков: «частные банки вынуждены сокращать свою долю» и лишь Сбербанк мог «продолжать спокойно работать на рынке ипотеки».

Ипотека с рассрочкой

Сейчас стоимость фондирования снизилась и частные банки могут возвращаться на рынок ипотеки, продолжает она. Доля ипотеки с господдержкой у большинства крупных банков превышает 50%, однако аналитики RAEX констатируют восстановление и на вторичном рынке «за счет того, что банки снизили ставки, спрос вернулся, поскольку цены на вторичном рынке снизились значительно сильнее, чем на первичном», отмечает Личагина.

«Юникредит банк» (вошел в топ-20 ипотечных банков, см. таблицу) увеличил выдачу ипотеки благодаря росту на вторичном рынке недвижимости и участию в госпрограмме субсидирования ставок на первичном, говорит его представитель. Промсвязьбанк, по словам его представителя, увеличил продажи ипотечных продуктов в основном за счет госпрограммы субсидирования ипотеки. В 2017 г. банк прогнозирует уже не 6-кратный, а 2–3-кратный рост – за счет кредитования новостроек.

Доля пяти крупнейших банков с госучастием (Сбербанк, «ВТБ 24», Газпромбанк, ВТБ (Банк Москвы) и Связь-банк) сократилась до 77% с 86% годом ранее – в основном из-за Сбербанка, потерявшего сразу 16 процентных пунктов. Тренд на рост «удельного веса» госбанков переломлен, пишут аналитики RAEX.

Газпромбанк за полгода увеличил выдачу ипотеки в 2,5 раза, в том числе на первичном рынке – в 2,3 раза до 8,3 млрд руб., на вторичном – в 2,7 раза до 12 млрд, говорит замначальника департамента розничных продуктов и процессов Юлия Елсукова. Рост обеспечен в том числе эффектом базы: Газпромбанк был в числе тех, кто «с осторожностью» подошел к выдаче кредитов в начале 2015 г., добавляет она. ВТБ за девять месяцев 2016 г. выдал 28,3 млрд руб. ипотечных кредитов, замечает руководитель дирекции ипотечных продаж Георгий Тер-Аристокесянц – больше, чем за весь 2015 год. Каждый второй кредит, по его словам, оформляется в рамках ипотеки с господдержкой, а к концу года ВТБ прогнозирует «сезонный рост выдач» и рассчитывает по итогам года выдать ипотечных займов более 40 млрд руб. «ВТБ 24» – более 300 млрд руб., добавляет старший вице-президент и директор департамента ипотечного кредитования Андрей Осипов.

За ипотекой можно не спешить

Связь-банку (+401%) помогла субсидированная ипотека – как классические программы, так и военная ипотека, говорит руководитель розничного, среднего и малого бизнеса Сергей Малышев: в I квартале 2015 г., до господдержки, ипотека практически не выдавалась. К концу года банк ждет всплеска продаж: программа субсидирования подходит к концу, клиенты должны завершить сделки до 1 января 2017 г. Банк также прогнозирует рост продаж классической ипотеки. «Цены стабилизировались, покупатель начал возвращаться, и застройщики, которые придерживали продажи хороших объектов до лучших времен, активно занялись их продвижением», – поясняет Малышев.

«Обгон» госбанков частными – явление разовое, полагает Личагина: текущее соотношение долей частных и государственных банков сохранится, а темпы роста сравняются. В целом по итогам 2016 г. рынок ипотеки вырастет на 40%, считают аналитики RAEX. В 2017 г. рост должен замедлиться: в случае снижения ключевой ставки ЦБ – до 25%, в случае ее сохранения – до 10%.

В Сбербанке не смогли предоставить комментарии. Директор департамента Сбербанка Наталья Алымова говорила, что за девять месяцев госбанк выдал 330 000 ипотечных кредитов на 510 млрд руб.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике