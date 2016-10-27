ЦБ посчитает обязательства страховщиков

ЦБ «полномасштабно переходит к риск-ориенти-рованному надзору» на страховом рынке, заявил в среду начальник департамента страхового рынка регулятора Игорь Жук. По его словам, работа с активами страховщиков уже дала результаты, однако «оказалась не самой приятной – 60 компаний с рынка ушли, поскольку активов, которые они заявляли, нет».

Не все страховщики «ушли хорошо», заметил Жук, по ряду компаний возбуждены уголовные дела: «Нельзя недостоверную финансовую отчетность с таким маниакальным упорством представлять регулятору из квартала в квартал».

Однако в целом страховой рынок имеет тенденцию к оздоровлению, свидетельствует статистика ЦБ. В зоне повышенного внимания ЦБ с точки зрения несоответствия активов обязательствам на 30 сентября 2016 г. находятся 53 компании, или 20% всех страховщиков, в феврале в зоне особого внимания находилось порядка 40% компаний.

Наступает новый этап регулирования рынка, констатировал Жук, 2016 г. и начало 2017 г. ЦБ посвятит выяснению, насколько активы страховщиков адекватны обязательствам. ЦБ теперь интересует не только информация о бенефициарах или качестве активов компании, но также ее бизнес-модель и качество риск-менеджмента.

Если результаты работы компании расходятся с заявленным бизнес-планом, ЦБ должен иметь возможность задать вопрос, почему он не был реализован, указывает Жук, добавляя, что «карать» за неисполнение бизнес-плана ЦБ не будет.

«Любые корректировки, связанные с бизнес-планом, не должны влиять на основную задачу компании – платить по обязательствам», – продолжает Жук.

Из его слов следует, что опасения ЦБ связаны с тем, что компании могут застраховать множество рисков и в итоге иметь «огромные обязательства и скудные активы, из которых не все соответствуют требованиям по ликвидности».

«Мы хотим, чтобы каждая компания показала нам свои активы – что она и делает в последние 2,5 года – и реальные обязательства под них», – резюмирует он. В перспективе регулятор планирует выборочно проверять часть обязательств страховщиков в течение календарного года, добавил он. И рассчитывает, что активнее будут работать кураторы.

Переход к риск-ориенти-рованному подходу связан в том числе с тем, что рынок и ЦБ не всегда адекватно оценивают перспективы страховых событий, заметил Жук, приводя в пример ситуацию, связанную с ОСАГО: «Многие компании не планировали таких убытков <...> и сейчас возникает вопрос о выживании этого вида страхования».

В последние годы ЦБ ориентировался на количественные показатели – уровень маржи платежеспособности, нормативные ограничения по инвестированию, перечисляет аналитик S&P Екатерина Толстова. Однако это лишь первая ступень надзора, главное – качественные параметры, продолжает партнер «БДO Юникон» Лариса Ефремова: регулятор должен понимать, как компания работает со своими страхователями, перестраховщиками и контрагентами, как оценивает их платежеспособность. «Страховщик может набрать большой портфель, выручка будет огромная, но на балансе не будет качественных активов, кроме обязательств, возможно даже недооцененных», – говорит Ефремова и приводит в пример дебиторскую задолженность – она может быть значительной, но полностью просроченной.

Важно понимать, как компания управляет своими рисками, продолжает она: иногда, чтобы выиграть тендер на страхование крупных рисков, страховщики занижают тарифы и они не обеспечивают покрытия рисков компании. Также Ефремова указывает на необходимость работы с инвестиционным портфелем: если страховщик владеет компанией, ЦБ должен понимать, работает ли эта компания на рынке в принципе и каковы ее планы.