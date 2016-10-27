ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Банк России с 27 октября отозвал лицензии у краснодарского ООО «Коммерческий банк «Кубанский универсальный банк»» и двух московских кредитных организаций – ООО «Вестинтербанк» и ООО «Инвестиционный коммерческий банк «Энтузиастбанк». По данным отчетности на 1 октября, по величине активов Кубанский универсальный банк занимал 377-е место в банковской системе России, Вестинтербанк – 489-е, Энтузиастбанк – 608-е. Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. АСВ уже заявило о наступлении в их отношении страхового случая. Выплаты страховых возмещений вкладчикам агентство начнет не позднее 10 ноября, банки-агенты для этого будут отобраны до 2 ноября.

Кубанский универсальный банк

Кубанский универсальный банк размещал средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующие рискам резервы на возможные потери, объясняет пресс-служба ЦБ. «Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Руководство и собственники банка не предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности», – сообщил регулятор.

В середине октября банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) ЦБ. Это 15 октября сообщил портал «Банки.ру» со ссылкой на источники в банковской сфере. В субботу 15 октября головной офис организации не работал, а в дополнительном офисе сказали, что проблем с платежами у банка на тот момент не было, об отключении от БЭСП там ничего не знали, но сказали, что банк временно не принимает вклады.

12 октября стало известно, что Кубанский универсальный банк проиграл судебный спор краевой прокуратуре и суд обязал его вернуть мэрии Краснодара полученные им в безвозмездное пользование акции ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар». По мнению прокуратуры, бумаги на 350 млн руб. банк получил от мэрии незаконно, без проведения аукциона и в обход законодательства о приватизации, сообщало РАПСИ.

Вестинтербанк

«В условиях размещения денежных средств в активы низкого качества ООО «Вестинтербанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, – сообщает пресс-служба регулятора. – Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, в этой ситуации ЦБ решил отозвать у него лицензию.

С 12 сентября Вестинтербанк приостановил прием средств во вклады физлиц, как напоминают «Банки.ру», в организации это связали с обновлением линейки вкладов и установкой программного обеспечения. Затем источник в банковской сфере сообщил, что с 6 октября банк был отключен от БЭСП. Примерно тогда же банк проинформировал клиентов, что отказался от планов по объединению с банком «Камский горизонт», переговоры с которым о возможном слиянии велись последние несколько месяцев.

Энтузиастбанк

«При неудовлетворительном качестве активов ИКБ «Энтузиастбанк» ООО неадекватно оценивал принятые риски», – объясняет пресс-служба ЦБ. Требования законов в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма банк нарушал в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, констатировал регулятор.

С 21 октября Энтузиастбанк был отключен от БЭСП, сообщал 24 октября портал «Банки.ру» со ссылкой на источники на банковском рынке. В самом банке корреспонденту портала сказали, что банк работает в стандартном режиме и продолжает обслуживать платежи.