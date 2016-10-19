В России сейчас не более 10 банков, ведущих сомнительные операции – Набиуллина

Когда Эльвира Набиуллина возглавила Банк России, в Центробанке насчитывали около 150 банков, регулярно проводивших сомнительные операции. Сегодня, после трехлетней чистки банковского сектора, «их не более 10», сказала председатель ЦБ в интервью Financial Times.

«Нас радует, что люди осознают, что для тех, кто не уважает закон, наказание неизбежно», – сказала Набиуллина. «Беспринципных банкиров наказывают и отправляют в тюрьму», - отметила она, добавив: очень важно не допустить повторения незаконной деятельности. В период руководства Набиуллиной у 276 банков были отозваны лицензии, к 28 применена процедура санации. «Банковская система в полной мере вернулась к прибыльности. Она сейчас на таком же уровне, как до различных кризисов, начавшихся в конце 2014 г. И мы этого добились, не закрывая глаза на определенные проблемы, мы ужесточаем надзор», – пояснила она FT.