Банк «Русский стандарт» потерял право на эксклюзивный прием карт AmEx в России

В 2017 г. «ВТБ 24» начнет прямой прием карт платежной системы American Express (AmEx) в торговых точках и банкоматах, сообщил представитель банка и подтвердили в пресс-службе AmEx.

Предправления банка Михаил Задорнов уточнил «Ведомостям», что речь идет о приеме карт во всей банкоматной сети (11 000 устройств) и в некоторых торговых точках, эмиссию банк пока не планирует.

До сих пор торговый эквайринг карт этой системы был доступен банкам лишь по агентской схеме, поскольку с 1 июня 2007 г. у AmEx действует эксклюзивное соглашение с «Русским стандартом» (кроме приема карт оно распространяется на эмиссию премиальной линейки карт Centurion). Таким образом, банк «Русский стандарт» утратил многолетнюю монополию на торговый эквайринг карт AmEx.

«Наш эксклюзивный 10-летний контракт по эквайрингу карт AmEx в России заканчивается в конце текущего года», – рассказал предправления «Русского стандарта» Илья Зибарев, добавив, что банк гордится своим сотрудничеством с AmEx. Банк подпишет новый 10-летний контракт, по условиям которого сохранит свое эксклюзивное право на выпуск карт Centurion, указывает он.

Пришли в Россию с «Миром» У China Union Pay и American Express подписаны соглашения о выпуске кобейджинговых карт с российской платежной системой «Мир».

Осенью 2015 г., когда «Русский стандарт» испытывал трудности и вынужден был пойти на реструктуризацию облигаций, AmEx пыталась договориться со Сбербанком о прямом приеме своих карт, однако это ей не удалось, рассказывали «Ведомостям» два человека, знакомых с ходом переговоров, и подтверждала пресс-служба Сбербанка. По словам собеседников «Ведомостей», камнем преткновения стали эксклюзивные права «Русского стандарта» на эмиссию премиальных карт – Сбербанк также хотел их получить. После того как переговоры ни к чему не привели, Сбербанк отказался от эмиссии и эквайринга AmEx. С тех пор AmEx активно продолжала искать партнера, рассказывали «Ведомостям» участники рынка.

По словам человека, близкого к AmEx, у платежной системы есть право проводить аудит эксклюзивного партнера и при несоблюдении ряда требований тот может лишиться прав.

Обслуживание AmEx – дорогое удовольствие, поясняет сотрудник одной из платежных систем, банк должен платить AmEx за лицензию. «Объемы нашего эквайринга (в этом году план по обороту эквайринга – 1 трлн руб.) таковы, что стоимость лицензии вполне компенсируется за счет оборота и дохода от приема карт AmEx», – указывает замдиректора департамента розничного бизнеса «ВТБ 24» Алексей Киричек.

По агентскому соглашению карты AmEx обслуживают «Уралсиб», «ФК Открытие», Промсвязьбанк. В банкоматах банки могут принимать карты AmEx напрямую, за исключением Росбанка – он принимает карты во всех своих банкоматах под лицензией ОРС. «Уралсиб» принимает AmEx во всей сети банкоматов и части терминалов, рассказала руководитель департамента розничных продуктов банка Ирина Баранова. По ее словам, банк также выпускает карты AmEx и планирует продолжать сотрудничать с системой. Росбанк рассматривает возможность эмиссии AmEx в будущем, говорит его директор по развитию розничных каналов Виктория Селезнева.

По словам Киричека, «ВТБ 24» в III квартале 2016 г. подписал соглашение не только с AmEx, но и с China Union Pay. «Мы ожидаем долю по двум новым для нас платежным системам на уровне 3–5%, но в отдельных секторах, отраслях, территориях эта доля может быть больше», – уточняет он.

Представитель China Union Pay на запрос не ответил.