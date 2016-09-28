Платежная система Samsung Pay заработает в России 29 сентября

Платежная система Samsung Pay заработает в России 29 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Samsung. Пока партнерами системы стали АО «Альфа-банк», ВТБ 24 (ПАО), ПАО «МТС», АО «Райффайзенбанк, АО "Банк Русский Стандарт" и ООО "Яндекс". Платежи будут обрабатываться через систему Mastercard. Система поддерживается на смартфонах Samsung Galaxy.

Чтобы воспользоваться Samsung Pay, владельцу смартфона нужно будет прикоснуться к экрану для выбора карты и авторизоваться с помощью отпечатка пальца для осуществления покупки.

Samsung Pay принимается к оплате практически везде, где можно осуществить покупку по обычной банковской карте по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Компания подчеркивает, что комиссия за пользование сервисом не будет взиматься с банков-эмитентов, банков-эквайров и торговых предприятий.

Система поддерживается на Galaxy S7|edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, а также модели среднего ценового сегмента Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), уточняет пресс-служба компании.

Пока партнерами Samsung в рамках нового сервиса являются платежные системы MasterCard, Visa и American Express. Сервис используется в США и Южной Корее.

Ранее генеральный директор национальной системы платежных карт (НПСК) "Мир" Владимир Комлев заявил, что заинтересован в сотрудничестве с Samsung в рамках нового платежного сервиса.