ЦБ отвел страховщикам полгода на нормализацию рынка ОСАГО

Если за полгода страховщики не решат проблему ОСАГО, ЦБ сделает это за них

Центробанк сделал страховщикам последнее предупреждение: если за полгода букет нововведений – натуральное возмещение по ОСАГО, содействие страхового омбудсмена и обязательные продажи электронных полисов – не решит проблем, ОСАГО может быть передано в перестрахование. Если итоги первого полугодия 2017 г. на рынке ОСАГО не устроят регулятора, он рассмотрит варианты перестрахования этих рисков через НПК либо перестраховочный пул, уточнил представитель ЦБ.

Для этого необходимо разрешить перестрахование ОСАГО. В 2012 г. Минфин своим приказом исключил доли перестраховщиков в перечне покрытия страховых резервов страховщиков ОСАГО. Фактически это запрет перестрахования рисков ОСАГО. Однако ведомство готово изменить позицию. «В законопроекте, который пока не внесен в правительство, но обсуждается, пункт, разрешающий передачу рисков перестрахования по ОСАГО, действительно существует», – сообщила «Ведомостям» замруководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Поддерживает снятие запрета на перестрахование в ОСАГО и ЦБ, об этом заявил в пятницу на президиуме Российского союза автостраховщиков (РСА) начальник департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук, передал ТАСС со ссылкой на участника совещания.

Это фактически черная метка, говорят эксперты: перестрахование ОСАГО на рыночных условиях перестраховщиков вряд ли заинтересует. В случае передачи около 80% взносов в НПК страховщики фактически будут выступать ее агентами по продажам, а в других пропорциях подобный механизм теряет смысл, полагает управляющий директор по страховым рейтингам «Эксперт РА» Алексей Янин: «Все равно страховщик будет получать убытки от продаж полисов, просто в меньшем размере». По его словам, при текущей убыточности ОСАГО перестрахование фактически превращается в систему финансирования выплат ОСАГО: «Возьмешь 100 руб., а выплатишь 110». Переход на перестрахование в НПК означает, что система ОСАГО в ее нынешнем виде потерпела фиаско, резюмирует он.

Риски ОСАГО, скорее всего, будут перестрахованы в облигаторном варианте (в обязательном порядке. – «Ведомости»), рассуждает руководитель управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина: «Иначе это будет [страховщикам] невыгодно».

В основном так это делается в Центральной и Восточной Европе, где развито перестрахование общегражданской ответственности владельцев транспортных средств, говорит гендиректор московского офиса Barents Re Дмитрий Гармаш, но зарубежных перестраховщиков рынок ОСАГО в его текущем виде вряд ли заинтересует. Проблема в России связана с высоким уровнем выплат, инициированных не авариями, а юридическим бизнесом, сказал Гармаш.

Если перестрахование в ОСАГО будет разрешено вновь, страховщики могут предлагать НПК лишь договоры по убыточным страхователям и проблемным территориям, опасается президент НПК Николай Галушин. «Возникает вопрос, должен ли перестраховщик по своей части риска нести ответственность и возмещать штрафы, пени и неустойки прямого страховщика», – замечает он. Важно также, какова будет перестраховочная комиссия, добавляет он. Этот шаг может дать страховщикам возможность «уходить по-английски», предупреждает президент РСА Игорь Юргенс: некоторые страховщики будут «убегать с рынка, а в перестраховочном пуле или на госкомпании останутся все обязательства».

Единственный страховщик, которому понравилась эта идея, – «Росгосстрах». «Мы поддерживаем предложение Минфина о возможности перестрахования в ОСАГО», – заявил его гендиректор Дмитрий Маркаров, добавив, что на фоне выхолащивания другой важнейшей поправки – о натуральном возмещении (без права страховщика выбирать форму возмещения и сервис) – эта мера не решит проблему. «Перестрахование через НПК или по какой-то иной схеме проблему убыточности рынка ОСАГО из-за криминальных автоюристов не решит, но, возможно, позволит сохранить инфраструктуру обслуживания клиентов – как в обеспечении полисами, так и в урегулировании.

В противном случае о страховой защите по ОСАГО, которым сейчас пользуется более 40 млн человек в стране, можно забыть», – сказал он.

«ОСАГО убыточно, поэтому даже включение перестрахования будет означать перевод денег из убытка в страховании в перестрахование», – полагает руководитель управления методологии обязательных видов страхования «Альфастрахования» Денис Макаров. Еще один вопрос – оплата штрафов и судебных расходов, добавляет он: «Ведь перестрахование не станет их оплачивать, в то время как именно выплаты по этим двум статьям вносят дисбаланс в убыточность ОСАГО». Представитель «Ингосстраха» также счел этот шаг ненужным, особенно «с учетом попыток некоторых страховщиков оптимизировать свои расходы». Структура убытков страховщиков сложна, добавляет управляющий партнер НАФИ Павел Самиев, часть из них представляет собой не выплату, а итог судебных решений в виде штрафов и пеней и давление на убыточность происходит именно в этой части дополнительных расходов.

Снятие ограничения на перестрахование ОСАГО, вероятно, может быть интересно некоторым участникам рынка с максимальной убыточностью, говорит гендиректор «Либерти страхования» Сергей Ковальчук. Но это вряд ли избавит их от убытков. «Даже при наличии механизма перестрахования прямой страховщик будет активно вовлечен в процесс продажи полиса и обслуживание самого процесса (а это и урегулирование убытков, и администрирование каналов продаж, и поддержание IТ-системы и проч.). Если добавить к этому еще и администрирование договора перестрахования (обмен информацией, платежи), вряд ли результат по данной линии для страховщика серьезно улучшится», – резюмирует он.