Cбербанк сохранит «ипотеку с господдержкой» до марта

Срок действия госпрограммы субсидирования ипотеки завершается в этом году. Государство не станет субсидировать ставку кредитов на приобретение жилья в новостройке, выданных банками после 31 декабря 2016 г. Решения о продлении программы на 2017 г. правительством не принималось.

Несмотря на это в Сбербанке принято решение продолжить выдачу кредитов на условиях программы «Ипотека с государственной поддержкой» и в 2017 г. Однако получить такой кредит смогут лишь те, кто успеет подать заявку на ипотеку с господдержкой до 1 января 2017 г. Об этом «Ведомостям» сообщил исполнительный директор - начальник отдела развития залогового кредитования Сбербанка Алексей Трубников.

Госпрограмма в цифрах Общий лимит госпрограммы субсидирования ипотеки – 1 трлн руб.

Доля выдач Сбербанка за весь период действия программы (с марта 2015 г.) составляет 46%. К 01.10.2016 Сбербанк выдал кредиты с господдержкой 215 000 семьям на сумму 364 млрд руб.

В конце октября банк увеличил лимит на ипотеку с господдержкой с 418 млрд руб. до 435,8 млрд руб. в ожидании роста выдачи после снижения банком ипотечных ставок 18 октября.



Заявки могут быть одобрены и в 2017 г., а решение Сбербанка о выдаче ипотеки действует в течение 60 календарных дней. Для тех, кто успеет в этот срок подписать кредитный договор, займ будет выдан на ныне действующих в банке условиях программы с господдержкой: под 10,9% для заемщиков из 19 регионов (включая Москву, Санкт-Петербург, их области и др.) или под 11,4% для остальных, пояснил представитель банка. Но субсидироваться из бюджета эти кредиты уже не будут, добавил он.

По словам Трубникова, банк продлил срок действия льготных ставок, опираясь на опыт прошлого года: «в феврале 2016 г. мы увидели ажиотажный спрос на ожиданиях закрытия программы субсидирования ипотеки».

Опрошенные «Ведомостями» ипотечные банки подобных планов пока не имеют.

Многие из них, в частности ВТБ, Россельхозбанк, банк «Возрождение», «Открытие», Связь-банк, а также партнеры и агент АИЖК, установили крайний срок подписания кредитного договора на ипотеку с господдержкой – 30-31 декабря.

«В СМП банке ограничений по срокам подачи заявки нет, формально предложение действует до 31 декабря 2016 г. Однако необходимо понимать, что до указанной даты нужно не только подать заявку, но и получить кредит. Срок рассмотрения заявки может составлять 1-10 дней. Кроме того, банк сможет предоставить кредит только после того, как заемщик подпишет договор с застройщиком. Можно сократить время заключения сделки, воспользовавшись аккредитивом при оплате (тогда кредит будет выдан, не дожидаясь регистрации договора с застройщиком), но в этом случае заемщику придется заплатить комиссию», – предупреждает директор департамента ипотечного кредитования СМП банка Наталья Коняхина.

В банке «Открытие» планируют принимать заявки до 23 декабря. «Возможно, мы продлим прием штучных заявок и далее, но при условии, что сделка состоится до 31 декабря и пройдет с аккредитивной схемой расчетов», - говорит начальник управления развития залоговых продуктов банка Анна Юдина.

«Уже сейчас мы предвидим существенное повышение спроса в конце года, поэтому чтобы успеть пройти все процедуры и оформить договор до конца года, рекомендуем заемщикам подать заявку до 23 декабря», – поддерживает коллегу Ирина Баранова, руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб».

А в Юникредит банке предлагают будущим заемщикам сделать это еще раньше – до 15 декабря.

Многие банкиры и эксперты советуют потенциальным заемщикам поспешить за кредитами на новостройки до Нового года, пока действуют льготные ставки. Управляющий партнер НАФИ Павел Самиев уверен, что завершение программы господдержки ипотеки приведет к росту ставок на ипотеку на первичном рынке.