Персональные финансы

Cбербанк сохранит «ипотеку с господдержкой» до марта

Несмотря на то, что государство прекратит поддерживать жилищные кредиты 31 декабря
А. Гордеев / Ведомости

Срок действия госпрограммы субсидирования ипотеки завершается в этом году. Государство не станет субсидировать ставку кредитов на приобретение жилья в новостройке, выданных банками после 31 декабря 2016 г. Решения о продлении программы на 2017 г. правительством не принималось.

Несмотря на это в Сбербанке принято решение продолжить выдачу кредитов на условиях программы «Ипотека с государственной поддержкой» и в 2017 г. Однако получить такой кредит смогут лишь те, кто успеет подать заявку на ипотеку с господдержкой до 1 января 2017 г. Об этом «Ведомостям» сообщил исполнительный директор - начальник отдела развития залогового кредитования Сбербанка Алексей Трубников.

Госпрограмма в цифрах

Общий лимит госпрограммы субсидирования ипотеки – 1 трлн руб.
Доля выдач Сбербанка за весь период действия программы (с марта 2015 г.) составляет 46%. К 01.10.2016 Сбербанк выдал кредиты с господдержкой 215 000 семьям на сумму 364 млрд руб.
В конце октября банк увеличил лимит на ипотеку с господдержкой с 418 млрд руб. до 435,8 млрд руб. в ожидании роста выдачи после снижения банком ипотечных ставок 18 октября.

Заявки могут быть одобрены и в 2017 г., а решение Сбербанка о выдаче ипотеки действует в течение 60 календарных дней. Для тех, кто успеет в этот срок подписать кредитный договор, займ будет выдан на ныне действующих в банке условиях программы с господдержкой: под 10,9% для заемщиков из 19 регионов (включая Москву, Санкт-Петербург, их области и др.) или под 11,4% для остальных, пояснил представитель банка. Но субсидироваться из бюджета эти кредиты уже не будут, добавил он.

По словам Трубникова, банк продлил срок действия льготных ставок, опираясь на опыт прошлого года: «в феврале 2016 г. мы увидели ажиотажный спрос на ожиданиях закрытия программы субсидирования ипотеки».

Опрошенные «Ведомостями» ипотечные банки подобных планов пока не имеют.

Кредит на покупку новостройки лучше взять до конца года
Введение в марте 2015 г. ипотеки с господдержкой сильно потеснило с первичного рынка Московского региона другие кредитные продукты
Как девелоперы готовятся к отмене ипотеки с господдержкой
«Рассрочки от застройщика» становятся для покупателей все привлекательнее

Многие из них, в частности ВТБ, Россельхозбанк, банк «Возрождение», «Открытие», Связь-банк, а также партнеры и агент АИЖК, установили крайний срок подписания кредитного договора на ипотеку с господдержкой – 30-31 декабря.

«В СМП банке ограничений по срокам подачи заявки нет, формально предложение действует до 31 декабря 2016 г. Однако необходимо понимать, что до указанной даты нужно не только подать заявку, но и получить кредит. Срок рассмотрения заявки может составлять 1-10 дней. Кроме того, банк сможет предоставить кредит только после того, как заемщик подпишет договор с застройщиком. Можно сократить время заключения сделки, воспользовавшись аккредитивом при оплате (тогда кредит будет выдан, не дожидаясь регистрации договора с застройщиком), но в этом случае заемщику придется заплатить комиссию», – предупреждает директор департамента ипотечного кредитования СМП банка Наталья Коняхина.

В банке «Открытие» планируют принимать заявки до 23 декабря. «Возможно, мы продлим прием штучных заявок и далее, но при условии, что сделка состоится до 31 декабря и пройдет с аккредитивной схемой расчетов», - говорит начальник управления развития залоговых продуктов банка Анна Юдина.

Самая дешевая ипотека – с господдержкой – будет действовать лишь до конца года
За ипотекой можно не спешить
В следующем году она будет дешевле как минимум на 1 процентный пункт, если инфляция и ключевая ставка продолжат снижение

«Уже сейчас мы предвидим существенное повышение спроса в конце года, поэтому чтобы успеть пройти все процедуры и оформить договор до конца года, рекомендуем заемщикам подать заявку до 23 декабря», – поддерживает коллегу Ирина Баранова, руководитель департамента розничных продуктов банка «Уралсиб».

А в Юникредит банке предлагают будущим заемщикам сделать это еще раньше – до 15 декабря.

Многие банкиры и эксперты советуют потенциальным заемщикам поспешить за кредитами на новостройки до Нового года, пока действуют льготные ставки. Управляющий партнер НАФИ Павел Самиев уверен, что завершение программы господдержки ипотеки приведет к росту ставок на ипотеку на первичном рынке.

Действующие ставки ипотечных кредитов с господдержкой

Банк Годовая ставка
Абсолют 11,2%
АИЖК 10,5 - 11,25%
ВТБ Банк Москвы 11,15%-11,4%
Возрождение 11,4%
ВТБ 24 11,4% (10,9% *)
Газпромбанк 11-11,5%
Глобэкс 11,3–11,5%
Дельтакредит 11,95%
Открытие 11,3-11,7%
Райффайзенбанк 11,5% (11%**)
Россельхозбанк 11,3%
Росэнергобанк 10,75-11,25%
Сбербанк 11,4% (10,9% ***)
Связь банк 12%
СМП банк 11,5%
Уралсиб 11,25%
Юникредитбанк 11,25%
Сбросить сортировку
*Для клиентов ключевых партнеров банка
**Ставка применяется после 2 ноября для клиентов ключевых партнеров банка
*** Спецпредложение от ключевых партнеров банка в следующих регионах: г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Ростовская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Иркутская, Сахалинская, Магаданская, Амурскя области, Якутия, Татарстан, Чукотский АО, Хабаровский, Приморский и Камчатский край
Источник:данные банков и АИЖК на 1 ноября 2016 г.
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике