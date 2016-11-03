Банки проверят своих поставщиков

ЦБ обязал банки следить за тем, ведут ли их контрагенты реальную деятельность, и создавать по сделкам с ними резервы

С 1 октября банки обязаны создавать резервы не только по плохим кредитам, но и по сделкам с ненадежными контрагентами. Такие изменения Центробанк внес в положение о порядке формирования резервов на возможные потери (283-П).

Банкам придется проверять финансовое положение своих контрагентов, а также оценивать, ведут ли они реальную деятельность. Если банк не получает информацию о контрагенте (публикуемую отчетность, либо бухгалтерский баланс, либо отчетность, предоставляемую в Росстат) более одного квартала, он должен сформировать резерв в размере 20% от суммы сделки, а если более двух кварталов – 50%. Если же контрагент банка вовсе не ведет реальную деятельность, то под сделки с ним банк должен отчислить в провизии также 50%.

«Это обязало банки анализировать деятельность своих контрагентов практически по всем операциям, включая любых поставщиков услуг, товаров, программного обеспечения, канцтоваров и т. д., при размере дебиторской задолженности от 10 млн руб.», – говорит зампред правления Росевробанка Юлия Зайцева.

Риск нерезидента В новой версии положения ЦБ прописал и то, о чем давно предупреждал рынок: банкам придется создавать 100%-ный резерв по счетам в банках-нерезидентах, если они не могут подтвердить документами наличие этих денежных средств, а также отсутствие обременения по ним. То же касается и ценных бумаг, по которым нет подтверждения из депозитария. До этого регулятор обязал банки взвешивать такие активы с повышенным коэффициентом. «Процедура доначисления резервов для ЦБ более прозрачна – регулятор сразу это видит на балансе. А взвешивание активов с повышенным коэффициентом более темная история, поскольку у среднего размера банка, не говоря уже о крупном, слишком много операций и отследить, с правильным ли коэффициентом он их взвешивает, сложнее», – говорит начальник департамента рисков банка из топ-100.

Фактически поставщики и подрядчики банка оказались приравнены к заемщикам – с точки зрения формирования резервов, сетует директор департамента рисков Уральского банка реконструкции и развития Андрей Раев. Банк вынужден в обязательном порядке запрашивать у контрагентов довольно увесистый объем отчетности и документов, проводить анализ финансового положения контрагента.

Чтобы убедиться, что контрагент ведет реальную деятельность, необходимо проверить как минимум 14 критериев, предусмотренных ЦБ, например наличие договора аренды и производственных мощностей, как часто менялся гендиректор компании, есть ли в штате главный бухгалтер и проч., перечисляет Зайцева: «Раньше такой анализ мы проводили по заемщикам, а теперь по всем контрагентам, кроме банков. Это, конечно, огромный объем работы».

Для поставщика канцтоваров или рекламного агентства такие требования представляются несколько завышенными, уверен Раев.

Банк должен постоянно тестировать контрагентов на реальность деятельности – пришлось дорабатывать внутренние документы и АБС, указал представитель «Зенита».

Очевидно, что ЦБ хочет, чтобы банки не рисовали фиктивную дебиторскую задолженность, как будто банку была оказана какая-либо услуга, сказал начальник департамента рисков банка из топ-100. Это ужесточение контроля со стороны ЦБ за подобного рода схемами, указывает он, замечая, что для некоторых банков необходимость проводить детальный анализ может действительно потребовать определенных ресурсов или же затрат на резервы. Нередко в число компаний, не ведущих реальную деятельность, попадают и живые юрлица, замечает собеседник «Ведомостей»: это происходит по формальным причинам с компаниями, занимающимися оптовой торговлей, и строителями. «Признаки нереальной деятельности не учитывают структуру баланса компании, волатильность хозяйственной деятельности и многое другое», – объясняет он.

Для оценки реальности деятельности контрагента используется информация из документов, доступных источников информации, заключений служб банка, говорит руководитель центра компетенции корпоративных кредитных рисков Бинбанка Сергей Яковлев. Представитель «СМП банка» указал, что кроме запроса информации банк проводит проверку по линии службы безопасности.

«Сейчас банк находится на распутье, нам приходится выбирать – или проводить доскональный анализ всех наших поставщиков (а это порядка 2000 контрагентов по стране и за рубежом), или заключать договоры с очень крупными поставщикам товаров и услуг, которые смогут закрыть потребности банка сразу по нескольким направлениям и во всех регионах присутствия», – говорит Раев. Первый вариант, по его словам, неизбежно повлечет увеличение штата сотрудников в департаменте рисков, а также даст дополнительную работу всем подразделениям банка, которые инициируют заключение хозяйственных договоров. Второй – обернется удорожанием стоимости приобретаемых товаров и услуг, так как уже не будет возможности выбирать по цене. Кроме всего прочего, замечает он, пострадает малый бизнес, потому как банку будет проще работать с крупными фирмами, нежели «возиться с оценкой финансового положения небольшого ООО или ИП».