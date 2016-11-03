Дыра в Росинтербанке достигла 91 млрд рублей

В балансе банка отсутствует кредитный портфель и почти все вложения в ценные бумаги

Дыра в рухнувшем Росинтербанке разрослась более чем вдвое - его отрицательный капитал составил почти 91 млрд руб., следует из ликвидационного баланса, опубликованного Центробанком в пятницу. Ранее представитель регулятора говорил, что разница между величиной активов и обязательств банка составляет 39,9 млрд руб. По состоянию на 6 сентября (дата последнего ежедневного баланса) капитал у Росинтербанка был положительным - 5,5 млрд руб.

Таким образом, Росинтербанк стал вторым по величине дыры среди кредитных организаций без лицензии. Первое место по-прежнему остается за Внешпромбанком с дырой 215,9 млрд руб.

Активы Росинтербанка сократились на 96,4 млрд руб. Из опубликованного регулятором баланса следует, что у банка полностью отсутствует кредитный портфель: 6 сентября он был равен 48,7 млрд руб., а к моменту отзыва лицензии - нулю. Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения (23,4 млрд руб.), также из баланса полностью исчезли. С 11,1 млрд руб. до 1,8 млрд руб. сократились вложения в ценные бумаги для продажи. Пропали и прочие активы - почти на 9,9 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию у Росинтербанка 19 сентября. Представители банка не предоставили электронные базы данных и правоустанавливающие документы на активы кредитной организации, сообщал регулятор. Автоматизированная банковская система банка не функционирует, серверы выведены из строя. Юридические дела и прочие документы изъяты или уничтожены, пояснял регулятор.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ.