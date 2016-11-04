Украина не против капитала

Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 3 ноября снял запрет на докапитализацию «дочек» российских банков, находящихся под украинскими санкциями. Запрет был введен в сентябре 2016 г. Советом по национальной безопасности и обороне Украины.

В материалах НБУ говорится, что он снят, «для предотвращения вывода с рынка украинских банков», и как следствие - дополнительной «нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины». Докапитализация банков - единственный вид платежей, разрешенный НБУ лицам из санкционного списка.

На Украине работают восемь банков с российским капиталом: Сбербанк и VS Bank (группа Сбербанка), ВТБ и БМ-банк (группа ВТБ), Альфа-банк и «Неос» (Альфа-групп), Проминвестбанк (ВЭБ), и «Форвард» («Русский стандарт»).

Самые убыточные из них, по данным отчетности за девять месяцев 2016 г., «ВТБ-Украина» (7,4 млрд гривен), Проминвестбанк (4 млрд гривен) и Сбербанк (2,96 млрд гривен).

Президент ВТБ Андрей Костин в начале сентября заявил, что БМ банк может быть закрыт в ближайшее время (НБУ препятствовал докапитализации), а банк «ВТБ-Украина» – группе придется продать с потерями. Однако в четверг 4 ноября в пресс-службе группы указали, что решено докапитализировать БМ-банк на 1,75 млрд гривен «в форме межбанковского кредитования». Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины зарегистрировала выпуск и проспект эмиссии акций банка, передал «Интерфакс».

Попытки же продать «ВТБ-Украина» оказались безрезультатными, писал ранее «Коммерсантъ». Переговоры велись с группой СКМ миллиардера Рината Ахметова и Таскомбанком украинского политика Сергея Тигипко, но до сделок дело так и не дошло.

«У нас были несколько запросов от ряда заинтересованных сторон на продажу банка, но приемлемые для нас условия не были достигнуты. В настоящий момент банк работает в штатном режиме, фокусируясь на оптимизации операционной модели снижении издержек». – указали в пресс-службе ВТБ.

Из слов представителей Сбербанка следует, что там увеличивать капитал за счет средств материнского банка пока не собираются. В пресс-службе Сбербанка напомнили, что все решения по увеличению капитала первого уровня за счет конвертации межбанковского и субординированного долга Сбербанк выполнил 25 апреля 2016 г., в дальнейшем планируется рост капитала органическим путем за счет прибыли.

Комментарий представителей ВЭБа получить пока не удалось. ВЭБ намерен продать свою украинскую банковскую «дочку» – Проминвестбанк, говорил в сентябре его представитель, заверяя, что госкорпорация ведет переговоры о продаже украинского актива.