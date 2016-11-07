Минфин предлагает изменить систему тарификации в ОСАГО

Минфин подготовил два пакета поправок в закон об ОСАГО: первый – о переходе на ремонт как основной способ возмещения ущерба – Госдума рассмотрит осенью, а второй, меняющий ценообразование в ОСАГО, пока вынесен на обсуждение и будет рассматриваться весной. «Ведомости» ознакомились с обоими документами.

По основным пунктам «осеннего» пакета позиция Минфина осталась неизменной. Страховая компания должна отправить автомобиль на ремонт в одну из станций технического обслуживания, с которой у нее заключен договор – по выбору клиента. Осталось в проекте и расширение лимита по европротоколу (оформление ДТП без полиции) до 100 000 руб.

Страхового возмещения для полного покрытия ущерба по договору ОСАГО все чаще не хватает, отмечается в пояснительной записке к проекту весенних поправок. Поэтому Минфин предлагает не ограничивать автовладельца стандартной компенсацией в размере 400 000 руб. за ущерб имуществу и 500 000 руб. – за ущерб жизни или здоровью и дать ему возможность приобрести «расширенный» полис: 1 млн руб. за ущерб имуществу и 1 млн руб. за ущерб жизни или здоровью либо 2 млн руб. за ущерб имуществу и 2 млн руб. за ущерб жизни или здоровью.

Второе предложение Минфина касается расчета стоимости полиса. Сейчас страховщики устанавливают цены в границах тарифного коридора, установленного ЦБ для каждого региона. Это не позволяет сделать клиенту скидку «с учетом личностных характеристик, квалификационных требований и манеры езды», отмечается в пояснительной записке. Поэтому пункт о территориальном коэффициенте, который присутствует сейчас в законе об ОСАГО, Минфин исключил. Он также предлагает не учитывать при расчете тарифа технические характеристики автомобиля (мощность двигателя).

Вместо этого страховщикам предлагается учитывать при расчете тарифов характеристики самого водителя: насколько «агрессивно» он водит, привлекался ли к административной или уголовной ответственности за опасную езду, оказывал ли «умышленное содействие» наступлению страхового случая, и другие характеристики. Также страховщики по своему усмотрению могут учитывать «коэффициент, предназначенный для выравнивания убыточности и формирования сбалансированного страхового портфеля с учетом региональных особенностей осуществления обязательного страхования». Кроме того, предлагается реформировать систему бонус-малус – отвязать коэффициент от машины и привязать к водителю – учитывать историю вождения каждого водителя: были ли у него страховые выплаты в результате ДТП, сколько их было, по чьей вине они произошли.

Регулировать определяющие цены полисов коэффициенты, которые зависят от размера выбранной страховой суммы, бонус-малус и коэффициенты, зависящие от водительских навыков (опыт, профессиональная компетентность, стаж вождения) Минфин предлагает Центробанку.

«Мы считаем, что сейчас нужно сосредоточиться на поправках, которые касаются натурального возмещения убытка», – говорит директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев. По его словам, у Минфина много предложений, но понять их влияние на страховщиков сейчас сложно. «Вскоре будет создана рабочая группа совместно с ЦБ, которая как раз займется просчетами и оценит влияние изменения системы тарификации, которую предлагает Минфин», – уточняет он.

Минфин пытается применить международный опыт, но это не всегда реализуемо в России, так как предлагаемые поправки не имеют под собой экспертной, научной основы, замечает заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин. Изменение системы тарифов, коэффициентов бонус-малус приведет к еще большей «неразберихе», полагает он. «По статистике, львиная доля жалоб автовладельцев касается бонус-малус, при этом в текущем году количество жалоб сокращается – это уже достижение, так как наконец-то люди стали разбираться, как это работает», – говорит Соломатин.

Представитель ЦБ пока не ответил на запрос «Ведомостей». Представитель Минфина лишь подтвердил планы принять поправки в закон об ОСАГО в два приема: вопросы, связанные с тарифами, готовятся к весенней сессии Думы.