Профучастники

«Одноклассники» запустила денежные переводы на Украину

Это совпало с введением украинских санкций
Соцсеть «Одноклассники» запустила денежные переводы на Украину
Соцсеть «Одноклассники» запустила денежные переводы на Украину
Д. Абрамов / Ведомости

«Одноклассники» стали первой социальной сетью, запустившей переводы на Украину с карты на карту, говорится в сообщении компании. Переводить деньги можно на карты Mastercard и Maestro. Сервис работает на базе процессинга Mail.Ru Group. Проект реализуется совместно с «ВТБ 24» и компаний «Мультикарта» (входит в группу ВТБ), уточнил представитель «Одноклассников».

«Золотая корона» делает переводы на Украину через партнера IntelExpress
Российские переводы нашли путь на Украину, несмотря на санкции
Платежные системы нашли способ сохранить клиентов

Для перевода достаточно выбрать получателя и карту, с которой будут списаны средства, а также ввести сумму перевода. Получатель сам укажет карту, на которую принять перевод. Время, в течение которого зачисляется перевод, зависит от банка-эмитента, обычно – практически сразу после получения перевода в соцсети и ввода номера карты получателя

Сейчас через «Одноклассники» можно переводить деньги более чем в десять стран, сервис был запущен в феврале 2016 г. В пресс-службе соцсети «Вконтакте» (также входит в Mail.Ru Group) на вопрос о возможном запуске переводов на Украину ответили, что не комментируют планы по продуктам. Сейчас через «Вконтакте» можно делать переводы в 16 стран.

В середине октября Украина объявила санкции в отношении шести систем денежных переводов, работавших на Украине – Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (система Сбербанка), «Юнистрима», «Золотой короны» и «Лидера» – Нацбанк запретил их деятельность на год. С помощью этих систем клиенты могли делать переводы в том числе без открытия банковского счета. «Запуск [на Украине] готовился заранее и являлся частью общего плана развития сервиса», – заявил представитель «Одноклассников».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике