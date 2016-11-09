«Одноклассники» запустила денежные переводы на Украину

«Одноклассники» стали первой социальной сетью, запустившей переводы на Украину с карты на карту, говорится в сообщении компании. Переводить деньги можно на карты Mastercard и Maestro. Сервис работает на базе процессинга Mail.Ru Group. Проект реализуется совместно с «ВТБ 24» и компаний «Мультикарта» (входит в группу ВТБ), уточнил представитель «Одноклассников».

Для перевода достаточно выбрать получателя и карту, с которой будут списаны средства, а также ввести сумму перевода. Получатель сам укажет карту, на которую принять перевод. Время, в течение которого зачисляется перевод, зависит от банка-эмитента, обычно – практически сразу после получения перевода в соцсети и ввода номера карты получателя

Сейчас через «Одноклассники» можно переводить деньги более чем в десять стран, сервис был запущен в феврале 2016 г. В пресс-службе соцсети «Вконтакте» (также входит в Mail.Ru Group) на вопрос о возможном запуске переводов на Украину ответили, что не комментируют планы по продуктам. Сейчас через «Вконтакте» можно делать переводы в 16 стран.

В середине октября Украина объявила санкции в отношении шести систем денежных переводов, работавших на Украине – Anelik, Blizko (система Связь-банка), «Колибри» (система Сбербанка), «Юнистрима», «Золотой короны» и «Лидера» – Нацбанк запретил их деятельность на год. С помощью этих систем клиенты могли делать переводы в том числе без открытия банковского счета. «Запуск [на Украине] готовился заранее и являлся частью общего плана развития сервиса», – заявил представитель «Одноклассников».