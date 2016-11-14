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Статья опубликована в № 4202 от 14.11.2016 под заголовком: ЦБ подкрепит проверки съемкой

Инспектора смогут снимать сделки банков на видео

Это поможет ЦБ при осмотре кредитных залогов
Инспектора из ЦБ получили возможность снимать на видео сделки банков
Инспектора из ЦБ получили возможность снимать на видео сделки банков
А. Гордеев / Ведомости

Сотрудники главной инспекции ЦБ, проводящие проверки банков и их филиалов, получили возможность фото- и видеосъемки сделок банков с третьими сторонами, сообщается в дополненной инструкции «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ», опубликованной в «Вестнике Банка России».

Съемка может осуществляться как специализированными средствами – видеокамерами, фотоаппаратами, так и «специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки, видеозаписи». При этом такая фиксация не должна вестись скрыто. Если будут выявлены нарушения во время проведения сделок и операций, фото- и видеоматериалы могут быть приложены к акту проверки банка, на основании которой ЦБ может вынести решение в отношении банка, следует из текста инструкции.

В августе руководитель главной инспекции регулятора Владимир Сафронов говорил, что ЦБ рассматривает введение такой меры. «Будут применяться новые технические средства для целей инспекционных проверок. Для выявления мошеннических действий изучается возможность использования в качестве доказательной базы средств видеофиксации», – утверждал он (цитата по «Прайму»).

Рабочая группа с 2003 г. имеет полномочия использовать в ходе проверки технические средства, отмечает представитель ЦБ. По его словам, сейчас было лишь внесено уточнение по использованию специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, а также средств фото-, киносъемки, видеозаписи.

Представитель ЦБ считает, что это позволит «более эффективно достигать целей проверки». «Например, фото- и видеофиксация целесообразны при проведении осмотра предмета залога, принятого банком в качестве обеспечения по ссуде», – указывает он.

Руководитель блока «Риски» банка «Возрождение» Салават Исмагилов полагает, что указанный подход будет применяться сотрудниками инспекционных групп при работе с проблемными банками или банками, у которых есть признаки банкротства. «Мы все помним весьма неординарные случаи, когда инспектора приходили с проверкой в некоторые банки, а потом вдруг исчезали документы и информация о вкладах и активах», – говорит он.

«Это дополнение в рамках уже существующих полномочий представителей ЦБ <...> На ход и результаты проверок это нововведение не окажет значительного влияния, так как члены рабочей группы регулятора и ранее при необходимости могли использовать материалы видеофиксации в банке», – утверждают в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития.

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