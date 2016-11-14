Инспектора смогут снимать сделки банков на видео

Сотрудники главной инспекции ЦБ, проводящие проверки банков и их филиалов, получили возможность фото- и видеосъемки сделок банков с третьими сторонами, сообщается в дополненной инструкции «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями ЦБ», опубликованной в «Вестнике Банка России».

Съемка может осуществляться как специализированными средствами – видеокамерами, фотоаппаратами, так и «специальными техническими средствами, имеющими функции фото-, киносъемки, видеозаписи». При этом такая фиксация не должна вестись скрыто. Если будут выявлены нарушения во время проведения сделок и операций, фото- и видеоматериалы могут быть приложены к акту проверки банка, на основании которой ЦБ может вынести решение в отношении банка, следует из текста инструкции.

В августе руководитель главной инспекции регулятора Владимир Сафронов говорил, что ЦБ рассматривает введение такой меры. «Будут применяться новые технические средства для целей инспекционных проверок. Для выявления мошеннических действий изучается возможность использования в качестве доказательной базы средств видеофиксации», – утверждал он (цитата по «Прайму»).

Рабочая группа с 2003 г. имеет полномочия использовать в ходе проверки технические средства, отмечает представитель ЦБ. По его словам, сейчас было лишь внесено уточнение по использованию специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи, а также средств фото-, киносъемки, видеозаписи.

Представитель ЦБ считает, что это позволит «более эффективно достигать целей проверки». «Например, фото- и видеофиксация целесообразны при проведении осмотра предмета залога, принятого банком в качестве обеспечения по ссуде», – указывает он.

Руководитель блока «Риски» банка «Возрождение» Салават Исмагилов полагает, что указанный подход будет применяться сотрудниками инспекционных групп при работе с проблемными банками или банками, у которых есть признаки банкротства. «Мы все помним весьма неординарные случаи, когда инспектора приходили с проверкой в некоторые банки, а потом вдруг исчезали документы и информация о вкладах и активах», – говорит он.

«Это дополнение в рамках уже существующих полномочий представителей ЦБ <...> На ход и результаты проверок это нововведение не окажет значительного влияния, так как члены рабочей группы регулятора и ранее при необходимости могли использовать материалы видеофиксации в банке», – утверждают в пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития.