ЦБ и Минфин недовольны аудиторами и предлагают ужесточить правила их работы

Рынок аудиторских услуг нуждается в большем регулировании, а правила, по которым работают внешние аудиторы, требуют ужесточения, заявили вчера на конференции «Современный аудит: проблемы и перспективы» руководители ЦБ и Минфина. Они рассматривают возможность совместного надзора за аудиторскими компаниями, отметил министр финансов Антон Силуанов. Пресс-служба ЦБ уточнила, что речь идет о возможности проводить внешний аудит наиболее важных и значимых финансовых организаций и публичных акционерных обществ только аккредитованными в Центробанке аудиторами. «Обсуждается также вопрос наделения ЦБ полномочиями по контролю качества работы таких аудиторских организаций», – отметил представитель ЦБ.

Задуматься о реформах регуляторов заставила недостоверная отчетность, подтверждаемая аудиторами. Из 205 банков, признанных банкротами с 2013 по 2016 г. и реальная стоимость активов которых, по оценкам временных администраций, составила 40% от указанной в отчетности, около 90% получили немодифицированные («положительные») аудиторские заключения, привела статистику председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Повышенные требования должны предъявляться не только к аудиту финансовых организаций, но и к качеству аудиторских услуг, предоставляемых публичным акционерным обществам и организациям, ценные бумаги которых допущены к торгам».

Минфин готовит поправки, предполагающие уголовную ответственность за заведомо ложное предоставление информации, которая послужила неправильно принятым решениям, «в результате которых потеряны деньги, в том числе и деньги инвесторов», рассказал Силуанов.

Останется только один Силуанов заявил, что необходимо оставить одну саморегулируемую организацию (СРО) аудиторов. Сейчас их пять. «Это обеспечит единые подходы к контролю качества работы», – объяснил представитель Минфина. «Надо было в самом начале указать, что должна быть единственная СРО. Зачем создавалось пять?» – удивляется Лимаренко.

Центробанк надеется, что Госдума примет законы об аудиторской деятельности в осеннюю сессию, заявил зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, проектов не один, а два: о более эффективном взаимоотношении ЦБ с аудиторами, возможности ведения реестра аудиторов, а также «поправки, касающиеся обязательной ротации аудиторов» (цитата по ТАСС).

Евросоюз в этом году принял закон, обязывающий аудиторов финансовых и публичных компаний меняться раз в 10 лет. Набиуллина в выступлении ссылалась на опыт США, где после банкротства компании Enron, которая с подачи своего аудитора Arthur Andersen применяла «творческий подход к составлению отчетности», был принят закон Сарбейнса – Оксли. Он обязывает аудиторские фирмы раз в пять лет менять ведущего партнера.

Минфин одобряет идею ротации аудиторов, заявил его представитель. В концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности, одобренной советом по аудиторской деятельности при министерстве летом, говорится, что для улучшения условий конкуренции на рынке аудиторских услуг необходимо «ввести ротацию аудиторских организаций при обслуживании ими общественно значимых организаций», но периодичность смены аудитора только предстоит определить. «Периодическая смена аудитора является хорошей мировой практикой для публичных компаний. Это может быть реализовано как путем смены аудитора (компании), так и сменой партнера внутри одной аудиторской компании через 3–4 года», – говорит сотрудник крупной публичной компании. Открытый конкурс среди всех игроков аудиторского рынка проводят «Ростелеком» («регулярно»), МТС, «Русгидро» (раз в три года каждая) и «Газпром» (каждый год), рассказали их представители. Правда, МТС уже 10 лет сотрудничает с Deloitte, а отчетность «Газпрома» с 1995 по 2014 г. заверяла PwC (в последние два года открытый конкурс выигрывала ФБК).

«Слово «ротация» звучит хорошо. Кодексом профессиональной этики аудиторов и так установлена ротация аудирующей команды раз в семь лет. Если у аудитора большой и сложный клиент, то новому аудитору потребуется больше времени, чтобы вникнуть в процессы, которые происходят в компании: больше времени означает, что аудитор запросит больше денег. Насколько это будет интересно клиенту, непонятно», – отмечает генеральный директор «HLB универс-аудита» Дмитрий Лимаренко.

«Русагро», выбирая, менять или не менять аудитора, руководствуется положением английского кодекса, рассказывает гендиректор агрохолдинга Максим Басов: компания не меняла аудитора более семи лет, но есть требование кодекса – менять партнера по аудиту раз в три года, которому компания следует.

Перед вторым чтением могут быть внесены изменения в законопроект, внесенный в парламент в феврале 2016 г. членом Совета Федерации Николаем Журавлевым и рядом депутатов Госдумы (в первом чтении принят в мае), уточнил сенатор. Депутаты, по его мнению, поддержали бы предложения «о сменяемости аудитора».

В подготовке статьи участвовали Михаил Оверченко, Екатерина Бурлакова, Алена Махнева, Виталий Петлевой, Олег Сальманов, Галина Старинская, Иван Песчинский