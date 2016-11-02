Шувалов поручил проработать передачу регулирования деятельности аудиторских компаний ЦБ

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил проработать возможность передачи Центробанку от Минфина полномочий по регулированию деятельности аудиторских компаний, передает ТАСС.

Представитель секретариата вице-премьера уточнил, что на совещании у Шувалова обсуждался вопрос контроля за аудиторскими компаниями.

По словам источника «Интерфакса», на совещании обсуждался законопроект, вносящий изменения в законы «О банках и банковской деятельности» и «Об аудиторской деятельности» в части порядка взаимодействия аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и Банка России.

Институт аудиторов следит за качеством финансовых активов предприятий и является индикатором финансового состояния организации как для ее контрагентов, так и для потребителей ее услуг. Уровень качества аудита зависит от степени доверия к его оценкам.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранееговорила о необходимости расширения списка требований к компаниям, которые проводят аудит отчетности банков, НПФ и страховых компаний.

«Мы уверены и настаиваем на том, что хотя бы по отношению к аудиторским компаниям, которые имеют право аудировать отчетность финансовых институтов (не только банков, но и страховых компаний и НПФ), которые, по сути, управляют чужими деньгами и работают с деньгами граждан, были введены дополнительные требования и возможность применения надзорных мер и санкций за несоблюдение этих требований», - заявляла она в июле.