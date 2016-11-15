Корпоративные клиенты забрали со счетов ВТБ 30% средств

Корпоративные клиенты ВТБ забрали с текущих счетов в банке 357 млрд руб. в III квартале этого года, пишут аналитики Райффайзенбанка: основной отток пришелся на рубли, с валютных счетов ушло $0,7 млрд.

ВТБ компенсировал отток привлечением более дорогих депозитов у Казначейства России: даже с учетом отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР) эти средства обходятся дешевле, чем привлечение у ЦБ, указывают аналитики Райффайзенбанка. За квартал размер госсредств на счетах ВТБ вырос на 468 млрд руб., большая часть из них приходится на депозиты Минфина. В результате замещения средств компаний госсредствами процентные расходы ВТБ выросли в III квартале на 2,5%, следует из отчетности. Из-за оттока средств корпоративных клиентов также сократилась процентная маржа ВТБ: с 4 до 3,8%.

«Мы полагаем, что такая ситуация в ВТБ стала основной причиной произошедшего всплеска ставок на денежном локальном рынке. Он произошел в начале октября – ставка RUONIA (ставка овернайт межбанковского рынка. – «Ведомости») в среднем на 20 базисных пунктов выше ключевой (ключевая ставка с 19 сентября – 10%), а в некоторые дни – и на 60 б. п.», – говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. По его словам, улучшение может произойти в декабре, когда в систему поступят госрасходы (800 млрд руб.) в виде досрочного погашения кредитов военно-промышленного комплекса по ранее выданным гарантиям.

В обзоре Fitch за девять месяцев 2016 г. (агентство анализирует данные по РСБУ) говорится, что доля государственных средств в обязательствах ВТБ составляет 17%, по этому показателю госбанк занимает третье место по системе, выше только у «МСП банка» (43%) и «Открытия» (28,7% обязательств). Однако еще по итогам II квартала доля госсредств в фондировании ВТБ была 13%, подсчитало Fitch.

Представитель ВТБ заявил, что банк не согласен с тем, что привлеченные госсредства заведомо означают более дорогие пассивы. «С нашей точки зрения, депозиты Минфина и депозиты департамента финансов Москвы, размещаемые на аукционной основе, ничем не отличаются по экономической сути и ценовым условиям от средств юридических лиц», – подчеркивает он. По его словам, из 10,3 трлн руб. привлеченных процентных пассивов ВТБ по состоянию на 30 сентября только 679 млрд руб. (6,6%) являются привлеченными на залоговой основе от ЦБ, над замещением которых работает банк.