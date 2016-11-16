Сбербанк реструктурировал более 1 трлн рублей проблемных кредитов

Сбербанк первым из российских банков раскрыл в отчетности состав кредитов, условия по которым были пересмотрены. Банк пошел на это по просьбам аналитиков и инвесторов, пояснил на телеконференции зампред правления Александр Морозов. Банк хочет предоставлять инвесторам «более ясную картину», добавил управляющий директор блока «Риски» Александр Ведяхин.

На 30 сентября в портфеле Сбербанка было 4,12 трлн руб. кредитов с пересмотренными условиями, или 21,6%. Тремя месяцами ранее эта доля составляла 19,9% портфеля (см. инфографику). Такие ссуды госбанк разделил на два вида: «модифицированные», условия по которым пересмотрены из-за изменения рыночных условий, кредитного продукта или по запросу клиента, и «реструктурированные», условия по которым изменены вынужденно – например, в связи с неспособностью заемщика исполнить обязательства.

Доля реструктурированных кредитов Сбербанка на 30 сентября составила 6,2% от совокупного кредитного портфеля (1,192 трлн руб.), еще 4,9% портфеля пришлось на неработающие кредиты. Тем не менее общая доля пересмотренных кредитов Сбербанка выросла не за их счет, а из-за роста «модифицированных» кредитов в связи с изменением ставок для «хороших» клиентов, уточнил «Интерфаксу» представитель Сбербанка.

Неработающие кредиты Сбербанка покрыты резервами на 142%, а с учетом реструктурированных кредитов уровень резервирования составляет 73%, следует из презентации Сбербанка.

Из раскрытой Сбербанком информации следует, что реструктурированные (по причине неспособности заемщиков обслуживать их) кредиты составляют чуть менее трети всех кредитов с пересмотренными условиями, замечает аналитик Moody’s Ольга Ульянова, называя такой показатель вполне приемлемым: «Даже если прибавить к нему 4,9% неработающих кредитов, все равно размер проблемных и потенциально проблемных кредитов остается на управляемом уровне – около 11%».

Сбербанк пока единственный из публичных банков, кто раскрыл размер и долю реструктурированных кредитов, замечает аналитик «Атона» Михаил Ганелин: «По представленной динамике мы будем видеть, идет ли дальнейшее ухудшение качества кредитного портфеля, помогла ли реструктуризация заемщику или он в дальнейшем все равно попадет в просрочку и плохие долги».

Рекорд из Сочи и Словакии Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев выросла в 2,7 раза до 400,1 млрд руб. против 150,3 млрд годом ранее. В июле – сентябре Сбербанк заработал 137 млрд руб. против 65,1 млрд в III квартале 2015 г. «III квартал был рекордным для нас <...> повлияла продажа «Красной Поляны» – был эффект на 12,2 млрд руб., и 3 млрд руб. мы получили в результате продажи дочерней компании в Словакии (Sberbank Slovensko)», – объяснил Морозов.

К концу 2016 г. до четверти кредитного портфеля у банков могут составить просроченные и реструктурированные кредиты, заявлял в начале ноября старший директор направления «Финансовые институты» S&P Борис Копейкин. Ситуация с резервированием кредитов у всех банков разная, некоторые не могли зарезервировать все в полном объеме из-за ограничений по капиталу, рассказывает он. Сравнивать реструктуризации разными банками сложно – надо понимать причину каждой из них, но, если заемщик обслуживает реструктурированный кредит по новому графику, не факт, что так и будет в будущем, учитывая непростую экономическую ситуацию. «По нашей методологии российская банковская система попадает в восьмую группу из 10 (первая – самая надежная)», – говорит Копейкин. Это отражает относительно высокий уровень риска в экономике и часть заемщиков в будущем может столкнуться с трудностями с обслуживанием кредитов, заключил Копейкин.

В целом кредитный портфель Сбербанка за вычетом резерва под обесценение сократился по сравнению со II кварталом на 0,9% до 17,8 трлн руб., отмечается в отчете. И если портфель кредитов юрлицам снизился (на 1,4% до 14,062 трлн руб.), то розничный портфель вырос на 1,3% до 5,034 трлн руб., прежде всего – за счет ипотеки, поясняет Сбербанк в отчете.

В отличие от других банков Сбербанк представляет сегментный анализ кредитного портфеля по регионам (зарубежные структуры, Москва, федеральные округа), напоминает Ульянова. Можно увидеть, что, хотя кредитный портфель и активы Сбербанка продолжают снижение, отражая тренд всей банковской системы, в некоторых регионах наметились стабилизация и возврат к росту, говорит она: в Поволжье и на Юге, Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Рост совсем небольшой – в пределах 1% за III квартал, однако важен перелом тренда, замечает Ульянова: «Мы не думаем, что это крупные сделки, скорее это методичная активизация некрупного, чаще розничного, кредитования».

В IV квартале тренд к росту кредитного портфеля в рознице скорее всего продолжится, считает Ульянова: «обычно этот сезон один из наиболее активных», а вот закрепится ли он – и насколько – в 2017 г., будет зависеть от макроэкономических условий. Слабые признаки восстановления потребкредитования на рынке действительно есть, признает Ганелин. «Четко видно, что [в Сбербанке] хорошо растет ипотека, и это основной драйвер роста», – замечает он.