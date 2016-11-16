Центробанк Швеции работает над введением виртуальной валюты

Шведский Риксбанк, самый старый центробанк в мире, первым выпустил бумажные банкноты в 1661 г. Теперь он может первым из крупных центробанков выпустить собственную виртуальную валюту на фоне снижения популярности наличных денег у себя в стране, пишет Financial Times. Риксбанк сейчас изучает, какой должна быть так называемая экрона и какие проблемы могут представлять ее выпуск и обращение. Он надеется принять решение по поводу ее выпуска в следующие два года.

«Это так же революционно, как бумажные деньги 300 лет назад. Как это повлияет на денежную политику и финансовую стабильность? В каком виде мы ее разработаем – перезаряжаемой карты, приложения или по-другому?» – рассказала FT заместитель председателя Риксбанка Сесилия Скингсли о вопросах, которые нужно решить.

Некоторые центробанки, например Великобритании и Канады, уже начали задумываться о потенциальных плюсах и минусах таких виртуальных валют, как биткоин. Но резкое снижение использование наличных денег в Швеции – число банкнот и монет в обращении сократилось на 40% с 2009 г. – заставило Риксбанк активно заняться изучением этого вопроса. Тем не менее Риксбанк видит в криптовалюте дополнение к банкнотам и монетам, а не замену им, подчеркнула Скингсли.

Шведскому ЦБ нужно решить и другие вопросы. Будут ли у физических лиц счета в экронах в Риксбанке? Будут ли транзакции с ней отслеживаться, в отличие от операций с наличными? Будут ли начисляться проценты по виртуальным деньгам? Скингсли бы хотела, чтобы кибербалюта была максимально похожа на банкноты и монеты. Но она добавляет, что государство не заинтересовано в помощи киберпреступникам, поэтому, возможно, транзакции как-то будут отслеживаться.

Пока неясно, какая технология будет использоваться в виртуальной валюте, говорит Скингсли. Сейчас много внимания уделяется технологии блочных цепей, используемой в биткоинах. Она представляет собой набор алгоритмов, позволяющих осуществлять и подтверждать операции с виртуальными валютами через сеть компьютеров, не имея единого контролирующего органа. Четыре ведущих мировых банка – UBS, Deutsche Bank, Santander и BNY Mellon – уже разрабатывают вместе новую виртуальную валюту на основе технологии блочных цепей. Они хотят, чтобы она стала стандартом для расчета и клиринга финансовых сделок. UBS называет ее utility settlement coin («практичные деньги для расчетов») и намерен с ее помощью проводить расчеты по операциям через центральные банки. Ее коммерческое использование начнется в начале 2018 г., рассчитывают банки. Кроме того, альтернативные криптовалюты разрабатывают Citigroup (Citicoin) и Goldman Sachs (SETLcoin).

В Швеции уже давно обсуждается идея отказа от наличных денег. Как отмечает The New Yorker, их количество в обращении снижается уже давно, но особенно быстро – со 106 млрд крон в 2009 г. до 77 млрд крон в 2015 г. – после дерзкого ограбления с помощью вертолета хранилища денег в Стокгольме 23 сентября 2009 г. Семерых человек позже арестовали, но почти все украденные деньги (около $6,5 млн) так и не удалось найти. Доля наличных в обращении в Швеции сейчас – менее 2% ВВП.

За отказ от наличных также активно выступает солист группы ABBA Бьорн Ульвеус, чей сын трижды становился жертвой ограбления. Как отмечают шведские банки, их отказ от наличных во многих отделениях помогает снизить число ограблений. По данным Шведской банковской ассоциации, в 2008 г. было 110 ограблений, в 2011 г. – 16, а в 2012 г. – только пять.