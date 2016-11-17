Компенсация за гибель авиапассажиров может вырасти до 9 млн рублей

Правительство внесло в Госдуму законопроект о присоединении России к Монреальской конвенции, которая повышает лимит ответственности авиаперевозчика перед пассажирами (сейчас страхуется в обязательном порядке).

Сумма компенсации, на которую могут рассчитывать пассажиры или их родственники, привязывается к специальным правам заимствования (СПЗ), следует из пояснительной записки к законопроекту («Ведомости» ознакомились как с проектом, так и с запиской): это искусственное платежное средство, курс которого формируется на основе корзины из четырех валют – доллара, евро, иены и фунта стерлингов (на 16 ноября 1 СПЗ составлял 89,56 руб.). Исходя из новой системы выплата в случае задержки авиарейса составит 370 000 руб. (4150 СПЗ).

Пока Воздушный кодекс предусматривает штраф в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости билета.

Сумма ответственности за жизнь и здоровье пассажира будет рассчитываться в пределах 100 000 СПЗ (около 9 млн руб.), если авиакомпания докажет, что невиновна в причинении вреда. Однако если это ей не удастся – сумма возмещения ничем не ограничивается и полностью зависит от размера причиненного вреда: например, в случае смерти пассажира будут учитываться потери его иждивенцев, замечает вице-президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Михаил Шелюбский.

До сих пор Россия является участницей Варшавской конвенции от 12 октября 1929 г., которая считается давно устаревшей. «В Варшавской конвенции использованы несуществующие сейчас денежные единицы – золотые франки, которые очень сложно пересчитывать в доллары», – замечает Кабачник. Принятие конвенции также упростит для страховщиков расчет страховых выплат, говорит он: «Сейчас, если одним рейсом летят два человека, но у одного билет Москва – Париж – Москва, а у другого – Париж – Москва – Париж, ответственность перевозчика регулируется по-разному – это очень неудобно».

Сегодня российское законодательство устанавливает лишь минимальную выплату жертвам авиакатастроф на уровне 2 млн руб., замечает он: «Во всех случаях выплачивается 2 млн руб. – для этого вам, как потерпевшему, не нужно доказывать размер нанесенного ущерба». По его словам, реальная сумма компенсации, как правило, гораздо выше 2 млн руб.: если среднегодовой доход пассажира составляет 840 000 руб. и у него есть ребенок 12 лет, то в случае гибели в авиакатастрофе выплата составит около 4,2 млн руб. Однако минимум в 2 млн руб., по его мнению, сохранен.

Ратификация Монреальской конвенции – давно назревший шаг, говорит гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков: «Лимиты Варшавской конвенции давно устарели». Также стало ясно, что авиакомпаниям не нужно покупать полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. – «Ведомости»), если у них уже есть адекватное страхование ответственности в соответствии с международными договорами на условиях не хуже, чем ОСГОП, добавляет он. «Большинство авиакомпаний уже сейчас имеет страховую защиту не меньше, чем лимиты по Монреальской конвенции, поэтому проблем с фактическим введением в действие данной конвенции не предвидится», – считает Волков.

Возникает проблема расхождения между текущими лимитами и лимитами Монреальской конвенции – если их выравнять, то это «приведет к увеличению стоимости страхования», рассуждает президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Тарифы и сборы страховых премий по рынку авиационного страхования возрастут, но незначительно, убежден Шелюбский. Размеры страховых выплат в случае авиакатастроф также в ряде случаев возрастут, полагает он, но не слишком обременят страховой рынок – особенно учитывая, что все эти риски, как правило, перестраховываются на международном перестраховочном рынке. Суммы страхового возмещения увеличатся для пассажиров, которые летят из России в страну, где Монреальская конвенция не принята (например, в Белоруссию), и обратно, уточняет Шелюбский. Пассажир, который летит из Франции (где документ ратифицирован) в Россию и обратно, подпадает под действие конвенции уже сегодня.