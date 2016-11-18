ЦБ готов продать свой пакет Московской биржи

Центробанк готов вернуться к идее продажи оставшегося пакета в 11,8% акций Московской биржи. Впрочем, для выхода из капитала компании необходимо два условия – снятие с России санкций и изменение законодательства, заявил в четверг зампред ЦБ Сергей Швецов.

Идея выхода Банка России из капитала крупнейшей российской биржи, называвшейся в прошлом ММВБ, обсуждается давно. В декабре 2010 г. Дмитрий Медведев, тогда президент России, предложил Центробанку «приготовиться» к этому.

В феврале 2013 г. биржа провела IPO. В июле 2013 г. был принят закон, обязывающий ЦБ выйти из капитала биржи до 2016 г. В июле 2014 г. Банк России сократил свою долю с 28,3 до 11,8%, продав пакет инвесторам. Однако в апреле 2015 г. было принято решение заморозить проект. Центробанк тогда сообщал: «Учитывая развитие геополитической ситуации и, как следствие, необходимость сохранения на неопределенное время всестороннего контроля регулятора за функционированием и развитием национальной биржевой инфраструктуры, Банк России рассматривает окончательный выход из капитала Московской биржи <...> как нецелесообразный».

«Санкции снимут – будем думать», – заявил Швецов о возможной продаже доли в Московской бирже. По словам зампреда ЦБ, сейчас акции, принадлежащие ЦБ, используются регулятором как элемент управления: «Регуляторный и надзорный каналы не дают нам достаточно полномочий для того, чтобы это осуществлять». Поэтому, уточнил он, нужно внести изменение в законодательство и подобная законодательная инициатива уже существует. «Сегодня нужно в акционерном законодательстве поправить, где совет директоров имел бы возможность определять следующий состав совета директоров <...> Уход нас и ВЭБа означал бы, что совет директоров складывался бы случайным образом, а нас это не может устроить», – заявил Швецов. При этом, по его словам, поправки должны коснуться всех акционерных обществ и приняты они должны быть новым составом Госдумы.

Представитель ЦБ пояснил, что речь идет о вносимых Минфином поправках в закон «Об акционерных обществах» и о том, чтобы наделить совет директоров публичного общества, если это предусмотрено уставом, правом «включать кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению».

Только после их принятия можно говорить о выходе ЦБ из состава акционеров Московской биржи, отметил Швецов: «Для биржи очень важна комбинация интересов пользователей, регулятора, акционеров. Если только интересы акционеров – она может как монополист получить не очень хороший результат». «Акционеры никогда не договорятся – их тысячи», – добавил он.

Непонятно, как внесение этих поправок поможет государству сохранить контроль над деятельностью Московской биржи, сомневается зампред президиума МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Васильченко: «Акционеры и совет директоров предлагают свой список, решение же в любом случае принимает общее собрание акционеров». Возможно, такой механизм позволит чуть более просто продвигать в совет директоров Московской биржи представителей ЦБ, предполагает партнер NSP Александр Некторов.