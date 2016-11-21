«ВТБ 24» позаботился о состоятельных валютных вкладчиках

Банк «ВТБ 24» с понедельника проводит акцию по рефинансированию валютных депозитов в рублевые на специальных, более выгодных условиях, сообщила «Ведомостям» старший вице-президент, замдиректора департамента розничного бизнеса банка Юлия Деменюк.

Но этой услугой смогут воспользоваться только владельцы пакета «Привилегия», у которых во время проведения акции – с 21 ноября по 31 декабря – завершаются вклады в долларах или евро, указывает представитель банка. В рамках специальной акции клиентам предоставляется возможность открыть промо-вклад на срок 3 – 6 месяцев с ежемесячной выплатой процентов, без капитализации. Воспользоваться предложением могут клиенты, которые переводят в рубли не менее 80 процентов от суммы заканчивающегося депозита.

Пакетом «Привилегия» в «ВТБ 24» пользуются клиенты с доходом 150 000 руб. и выше. Сейчас такие клиенты могут размещать доллары на депозиты без пополнения на новый срок лишь под 0,2–1,75% годовых (максимальная ставка назначается при вложении не менее $300 000 на 181–394 дня), а евро – под 0,01%. Рублевые вклады без пополнения в рамках пакета «Привилегия» обычно открываются по ставке от 6% годовых (на 732–1101 дней, сумма – от 700 000 руб.) до 8,7% (91–180 дней, от 9,5 млн руб.).

В рамках программы рефинансирования валютных депозитов максимальная ставка по рублевому вкладу будет достигать 9,15% годовых, или на 0,45 п. п. выше стандартных условий для «привилегированных» клиентов, указывает представитель банка.

Этот максимум примерно на 1 п. п. больше, чем платит «Сбербанк Первый» состоятельным клиентам, размещающим рубли.

«На банковском рынке наблюдается избыток валютной ликвидности. На сегодняшний день "ВТБ 24", как и другие крупные банки, ориентируется на привлечение средств в рублях. Кроме того, в конце года клиенты более склонны формировать сбережения. При этом мы видим тенденцию к размещению средств в рубли», – поясняет появление акции Деменюк.

Чуть раньше аналогичное предложение было запущено «ВТБ 24» и для клиентов Private Banking (активы от 50 млн руб. – для Москвы, 30 млн руб. – для регионов). Но для них рублевые ставки рефинансированных вкладов повышались не так сильно – на 0,3 п. п.

А вот розничным вкладчикам ничего подобного банк предлагать не планирует. «Наше предложение конвертировать валютные вклады в рублевые по повышенной ставке адресовано только состоятельным и VIP-клиентам, поскольку доля валюты в их сбережениях максимальна, она достигает 60%. Напротив, розничные клиенты основную часть средств (80%) предпочитают размещать в рублях», – объясняет представитель «ВТБ 24».

Специальных условий вложений для клиентов, у которых завершаются валютные вклады, в Сбербанке в настоящее время нет, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка.