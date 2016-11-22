Рубль надеется на сокращение добычи нефти странами ОПЕК

Курс рубля вчера укрепился до максимума за месяц: курс доллара расчетами «завтра» на торгах Московской биржи к 19.27 мск потерял 0,78 руб. и достиг 63,91 руб./$, курс евро снизился на 0,64 руб. до 67,84 руб./евро. Рубль оказался в числе лидеров по росту среди валют, следует из данных Bloomberg.

Российскую валюту поддержал в основном рост цен на нефть. Вчера январский фьючерс на нефть Brent подорожал почти на 4% и стоил $48,6 за баррель. Цены на нефть стали расти после заявлений о том, что 30 ноября ОПЕК сумеет договориться с Ираном и Ираком относительно замораживания добычи, считают аналитики «Сбербанк CIB»: «Министр нефтяной промышленности Ирана заметил, что вероятность достижения соглашения весьма высока, тем самым дав понять, что позиция республики более не является препятствием для принятия решения о замораживании добычи». Президент Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия готова не наращивать добычу нефти, если такое решение примет ОПЕК.

До заседания ОПЕК мы можем увидеть растущий позитив на рынке – до $52–53 за баррель, считает управляющий General Invest Денис Горев. «В течение последней недели очень много спекулянтов занимали короткие позиции по нефти (ставили на падение нефти. – «Ведомости»), сейчас они будут их закрывать, что приведет к краткосрочному росту цен и укреплению рубля до 62–63 руб./$», – говорит он. Но это лишь краткосрочный фактор, а фундаментально ничего не изменилось, продолжает он: «Во-первых, я не ожидаю, что ОПЕК все же примет какое-то решение, во-вторых, ФРС в середине декабря с большой вероятностью повысит ставку». «Отчет главы ФРС Джанет Йеллен перед конгрессом на прошлой неделе играет в пользу подобных ожиданий», – соглашается аналитик БКС Оксана Холоденко. В пользу рубля играет и налоговый период в России, пик которого придется на 25 ноября (расчетов по НДПИ, НДС и акцизам), добавила она. Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что Дональд Трамп также выступает за повышение ставок, поэтому польза для российского рынка от его победы на президентских выборах в США неочевидна, указывает Горев.

В ближайшее время поддержку рублю могут оказать промежуточные дивиденды, которые выплачивают «Норникель» и «Лукойл». По оценкам «Сбербанк CIB», они составят $2,8 млрд до конца года. Выплаты дивидендов проходят в рублях, поэтому компаниям нужно будет продать валюту, что окажет поддержку рублю. Но позже часть дивидендов инвесторы могут конвертировать обратно в валюту. «По нашим оценкам, сначала на рынке будет продано около $1,8 млрд, а затем порядка $1 млрд будет конвертировано в иностранную валюту, т. е. чистый эффект должен быть положительным», – пишут они. По их мнению, большая часть валюты для выплаты дивидендов будет продана до закрытия реестра (23 и 28 декабря), а конвертация рублей в валюту скорее всего начнется после Нового года.

«У рубля есть краткосрочные стимулы роста в связи со спекулятивными притоками денег, но с 2011 г. мы в нисходящем тренде, и это продолжится», – заключил Горев.