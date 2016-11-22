Минфин предложил оформлять европротокол при разногласиях автовладельцев

Минфин предложил оформлять ДТП по европротоколу, даже если участники аварии не пришли к согласию по поводу ее обстоятельств. Такое предложение есть в разработанном ведомством проекте поправок к закону об ОСАГО, с которым ознакомились «Ведомости».

Проект предусматривает оформление документов о ДТП, произошедших в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, по европротоколу независимо от того, есть ли разногласия участников по поводу обстоятельств аварии и размера причиненного ущерба.

Этот шаг должен упростить использование европротокола, пояснил представитель Минфина: оформить его в перечисленных регионах можно будет даже при наличии разногласий. Но при условии фиксации обстоятельств с помощью «Глонасса» и других предусмотренных законом устройств, в том числе мобильных телефонов. Выплата при этом будет проводиться в пределах 400 000 руб.

Такой принцип работы с 2019 г. будет автоматически распространен на всю территорию России, резюмирует представитель Минфина. Решение о виновности сторон и размере выплаты будет принимать страховщик, указывает он.

Согласие сторон должно быть в любом случае, уверен Сергей Ефремов из Российского союза автостраховщиков: «Если стороны не договорились о виновности, это вообще не европротокол». Судить о виновности сторон в аварии без участия сотрудников ГИБДД будет сложно, считает он: «Фотографии здесь мало: нужна четкая позиция автомобиля на дороге, профессиональный замер повреждений – и не в описательной части, а вплоть до проведения трасологии или экспертизы обстоятельств ДТП». Даже ГИБДД бывает сложно разобраться в причинах аварии и для этого создаются специальные комиссии, рассказывает Ефремов, а сотрудники страховой компании не являются экспертами по правилам дорожного движения.

Договориться двум страховым компаниям в такой ситуации нереально, полагает директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев: «Каждый такой убыток в результате пойдет через суд, что обернется задержкой страховых выплат».

В 2014 г. в правила дорожного движения были внесены изменения, позволяющие двум участникам ДТП «разъехаться» без согласия по поводу его обстоятельств, оформив европротокол, напоминает президент Ассоциации защиты страхователей Николай Тюрников: для этого нужно позвонить сотруднику полиции, который решает, можно ли им разъезжаться или необходимо дождаться его. Предложенный Минфином механизм удобен, считает Тюрников: «Так это работает во всем мире: разбираются во всем страховщики – по сути, это их работа, а у нас они это переложили на полицию. У страховщиков есть стандартные таблицы исходя из схем ДТП, кто виноват, кто прав, говорит Тюрников. «Если определить не могут – можно обратиться суд либо оплатить ущерб обоим автовладельцам: думаю, расходы страховщиков это увеличит на доли процента». Сейчас количество ДТП, по обстоятельствам которых участники спорят, не превышает 5%, замечает Турников.

Такой вопрос обсуждается, но ЦБ пока формирует свою позицию, заметил представитель ЦБ: «Очень важно, что решение [вопроса] не увязано с рассмотрением в Госдуме так называемого осеннего пакета по ОСАГО. Это другая дискуссия».