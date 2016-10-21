Ущерб по ОСАГО возместят ремонтными работами

Минфин направил законопроект о преимущественном возмещении ущерба по ОСАГО в натуральной форме, т. е. ремонтными работами, на согласование в профильные ведомства, заявила замруководителя департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»). Замечания и предложения Минфин сведет в единый законопроект на следующей неделе, уточнила она.

По ее словам, сторонам пока не удалось полностью договориться о единых подходах к нововведению: версия документа, которая будет подготовлена на следующей неделе, потребует еще одного совещания.

Вопрос о возмещении ремонтом оказался сложнее, чем выглядел изначально, признал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, основные разногласия касаются того, кто будет выбирать станцию техобслуживания - страховая компания или ее клиент.

Страховщики настаивают на том, чтобы преимущественное право выбора станции было у страховой компании: «за это потребителю достается ремонт транспортного средства без учета износа деталей, то есть ремонт за счет страховщика», замечает Уфимцев. Если же потребитель настаивает на ремонте на конкретной станции, с которой у страховщика отношений нет, компания должна иметь возможность произвести денежную выплату - но уже с учетом износа узлов и деталей автомобиля. Денежная выплата также должна производиться, если ремонтная станция располагается слишком далеко, настаивает Уфимцев. Кроме того, если страховщик ОСАГО понимает, что в выбранном клиентом сервисе большая очередь, что он не укладывается в установленные для возмещения сроки и что ему за это грозят штрафы, он также должен иметь возможность произвести денежную выплату, а не ремонт, говорит он.

«Окончательный вариант формулировок по натуральному ремонту в ОСАГО должен сбалансировать требование к гибкости подходов в урегулировании убытков и соблюдение интересов потерпевших в вопросах возмещения вреда», - резюмирует Уфимцев.

20 сентября Минфин опубликовал проект поправок в закон об ОСАГО, в соответствии с которыми основным вариантом возмещения убытка становится ремонт автомобиля. Это «вариант по умолчанию»: если пострадавший не попросит страховщика о денежной компенсации, тот отправит автомобиль на одну из СТО, с которой у компании есть договор. Какую именно – на усмотрение клиента. Денежные выплаты предусмотрены только в исключительных случаях. Требования к качеству работы СТО должен определить Центробанк. Законопроект также предполагает расширение лимита по европротоколу с 50 000 руб. до 100 000 руб.

Это первый пакет поправок в закон об ОСАГО – согласно планам Минфина, он будет принят осенью. Второй пакет ведомство подготовит к весенней сессии Госдумы. Он уточнит расчет стоимости полиса – структуры тарифа и коэффициентов. Там же может быть введен расширенный полис ОСАГО: предусмотрена возможность покупки 2–3-летней страховки и полиса с расширенным покрытием – до 1 млн и 2 млн руб.