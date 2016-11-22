S&P повысило рейтинг Совкомбанка

S&P повысило долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте Совкомбанка с В до В+, прогноз по рейтингу «стабильный».

S&P указывает, что даже в неблагоприятных экономических условиях финансовые показатели банка оказались выше, чем ожидало агентство. Кроме того, S&P позитивно оценивает «постепенное преобразование Совкомбанка в универсальный банк, характеризующийся более диверсифицированными источниками доходов».

«Руководство банка достигло значительных успехов в диверсификации бизнеса, отказавшись от концентрации бизнеса в розничном сегменте банковских услуг — модели, которая оказалась неустойчивой в условиях повышенной экономической нестабильности в России и, в частности, при снижении уровня располагаемых доходов», - говорится в сообщении агентства. Например, портфель корпоративных кредитов «Совкомбанка» с декабря 2014 г., когда на российском финансовым рынке разразилась паника, увеличился с 42 млрд руб. (32% кредитного портфеля) до 121 млрд руб. (65%) по состоянию на 30 июня 2016 г.

Развитие бизнеса в сегменте корпоративного кредитования включает предоставление кредитов региональным органам власти и крупнейшим российским корпорациям. Также Совкомбанк выдает гарантии компаниям, принимающим участие в государственных конкурсах, активно организовывает размещение облигаций.

Качество активов банка улучшается, указывает S&P: расходы на формирование резервов, которые достигли пикового уровня 11,6% в 2014 г., устойчиво снижались и составили 4,1% в июне 2016 г. S&P ожидает, что Совкомбанк и дальше сможет улучшать качества кредитного портфеля благодаря хорошо развитой политике андеррайтинга и системе управления рисками, а его чистая процентная маржа останется на уровне 5,7-6% в 2016-2017 гг.

По мнению S&P, у банка не должно возникнуть трудностей с присоединением банка «Экспресс-волга» (санация) и недавно приобретенных «Меткомбанка» и «Гаранти банка».

Из негативных факторов S&P указывает, что Совкомбанк испытывает сильное давление на капитал в связи неблагоприятными экономическими условиями в России и быстрыми изменениями бизнес-модели банка: «Мы не можем исключать возможности того, что банк столкнется с трудностями при обеспечении роста бизнеса и поддержании устойчивых и сильных показателей капитализации, а также устойчивого профиля рисков». На 1 ноября норматив достаточности капитала (Н1) Совкомбанка составил 13,75% при минимуме 8%.

Чистая прибыль Совкомбанка за 9 месяцев этого года составила 28 млрд руб. (рост вдвое за аналогичный период прошлого года), из них почти 17 млрд руб. банк заработал благодаря переоценке портфеля облигаций. Всего банк держит облигации на 300 млрд руб. Портфель облигаций составляет 60% от всех активов банка, указало на прошлой неделе агентство Fitch (также подняло рейтинг «Совкомбанка» с B+ до BB-): но эти бумаги не вызывают вопросов, так как 85% этих бумаг имеют рейтинги категории ВВ и выше. Риски ухудшения качества активов обусловлены значительным риском на российский банк, испытывающий финансовые трудности (15% основного капитала по методологии Fitch на конец первой половины 2016 г.), сообщило агентство: «В конце III квартала 2016 г. по данному риску был создан 50%-ный резерв, что привело к его сокращению до 6-7% основного капитала по методологии Fitch». Источник РБК говорил, что речь идет об облигациях банка «Пересвет», в котором сейчас работает временная администрация ЦБ.