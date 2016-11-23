«Газпром» разместил евробонды на 500 млн швейцарских франков

«Газпром» разместил пятилетние евробонды на 500 млн швейцарских франков, ставка купона составила 2,75%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков. Помимо «Газпромбанка» организаторами размещения были «ВТБ капитал», UBS и Deutsche Bank.

Размещение прошло успешно, несмотря на волатильность на мировых рынках, считает Шулаков: книга была переподписана в полтора раза, а ставка купона понижена с изначально заявленных 3% до 2,75%. «Размещение прошло в пределах кривой доходности «Газпрома». Это практически самая низкая ставка купона для «Газпрома», ниже «Газпром» получал только при размещении бумаг в иенах», - указывает руководитель департамента долговых рынков UBS Ранко Милич. В марте «Газпром» также успешно разместил евробонды на 500 млн в швейцарских франках, тогда инвесторы подали заявки на 2 млрд франков, напоминает он.

По словам Шулакова, более 70% выпуска купили швейцарские инвесторы, остальное — международные и российские компании, всего в книге 140 инвесторов. «Для швейцарского рынка сделка на пять лет и с таким объемом - редкое явление. Обычно здесь размещают на 250-300 млн франков, и, как правило, такое себе могут позволить крупные американские и европейские компании», - рассказывает он.

Интерес инвесторов можно объяснить растущей долей «Газпрома» на газовом рынке Европы (достигла 31%), продолжает Шулаков. При этом в глазах инвесторов «Газпром» надежный эмитент, который всегда выходит на внешние рынки осторожно и осмотрительно, у компании хорошо диверсифицированная структура внешних заимствований, перечисляет он: «Кроме этого, позитивную роль сыграли и планы «Газпрома» выйти в Азию, а для европейцев азиатские рынки представляют большой интерес».

«Кредитное качество «Газпрома» устраивает швейцарских инвесторов, и в целом мы видим интерес швейцарских инвесторов к качественным российским эмитентам», - констатирует Милич. Например, при размещении долларовых евробондов «Альфа банка» более 20% выпуска выкупили швейцарцы, при размещении ГТЛК эта доля достигла 30%, вспоминает он.